The Death of Superman (parte 2)

Hora de meternos más a fondo en la producción del nuevo film animado basado en la mítica Muerte de Superman.

Para el trabajo de guión, los productores llamaron a un debutante en el terreno de la animación: Peter Tomasi, quien lleva varios años al frente de los comics de Superman, en una etapa bastante celebrada por los fans, que se complementa con la labor de Dan Jurgens en la revista Action Comics. Recordemos que Tomasi realizó un excelente trabajo con Batman & Robin en la etapa del New 52. Es llamativa la elección de Tomasi en el guion de historia, sobre todo viendo los resultados de la película.

Con respecto a la dirección, tenemos al ya veterano Sam Liu. Y no digo veterano por la edad, si no por su carrera dentro de la dirección de las películas animadas de DC, ya que tiene muchísimas en su haber desde “Batman/Superman: Public Enemies” hasta la inmediata anterior “Suicide Squad: Hell to play”. Liu comparte la dirección con Jake Castorena, quien dirigió capítulos de Justice League Action y la gloriosa “Scooby Doo & Batman: the Brave and the Bold”.

Otra área importante de esta película es el elenco de voces que la componen: Jerry O´Connell es el encargado de darle la voz a Superman. O´Conell fue protagonista de la serie de TV de Sliders y también hizo la voz de Captain Marvel (Shazam) en “Justice League Unlimited” y en “Justice League War”. A Lois Lane la interpreta Rebbeca Romjin, conocida por interpretar a Mystique en las X-Men de Brian Singer. A Luthor lo hace Rainn Wilson, actor famoso por su interpretación del insoportable Dwight Schrute en la versión yanki de “The Office”. En el resto del elenco tenemos a los repitentes de otras películas de la Liga como: Rosario Dawson como Wonder Woman, Nathan Fillion como Green Lantern, Cristopher Gorham es Flash, Mat Lanter como Aquaman, Shemar Moore como Cyborg y Jason O´ Mara como Batman.

Metiéndonos de lleno con la trama de “The Death of Superman”, yo la defino a la película como la muerte de Superman versión New 52. Luego de la película “Justice League: The Flashpoint Paradox” se armó una continuidad similar a la del New 52 para un nuevo universo DC animado. Esta etapa comenzó con “Justice League War”, arco que adapta los primeros números de la Justice League de Geoff Johns y Jim Lee, en el que la Liga se enfrenta a Darkseid. Luego le seguirían (en esta misma continuidad “adoptada” del New 52), “Justice League: Throne of Atlantis”, “Justice League vs Titans” y “Justice League Dark”. Dentro de sucesión de eventos y continuidad, nos llega la muerte de Superman. Muchos creíamos que esta versión animada sería más similar al comic que salió en el año 1992 en materia de diseños, personajes y época. De hecho, tendría todo el sentido que esto lo fuera así. Porque, por más que las películas sean versiones libres de los comics de la editorial, hemos tenido varias muy fieles al contenido que adaptan: “Justice League: New Frontier”, “All-Star Superman”, Batman: The Dark Knight Returns”, etc. Y al haber tenido una versión anterior de esta saga muy libre, pero fallida, esperábamos un producto más cercano al comic originario. Pero no, nos encontramos con un film “enganchado” a esta nueva continuidad antes mencionada. En el desarrollo de la trama, le doy el visto bueno a Tomasi, porque la sucesión de eventos es muy similar a la obra original. Repite situaciones emblemáticas ajustándolas a la nueva corriente.

Conocemos por fin al entorno de personajes secundarios de Superman de este universo, Lois Lane, Jimmy Olsen, Cat Grant (en versión afroamericana), Perry White, Dan Turpin, la Capitana Maggie Sawyer, Bibbo Bibbowski y los padres de adoptivos del héroe, Martha y Jonathan Kent. Pero no terminamos de enpatizar con ninguno de los personajes, por el poco tiempo en pantalla que tieen cada uno. También se nos presenta en la película a Lex Luthor, que está bajo un arresto domiciliario. En esta historia tendrá una intervención inesperada en plena batalla, que funciona como un guiño a lo que ocurrió con Luthor en el New 52 cuando trató de redimirse.

Mientras Clark Kent, en una reciente relación con Lois Lane, trata de develarle su más grande secreto, ocurre lo peor: una imparable criatura se presenta proveniente del espacio y comienza a arrasar toda la ciudad: Doomsday ha llegado. La Liga de la Justicia: (Batman, Green Lantern, Flash, Aquaman, Wonder Woman, Martian Manhunter, Hawkman) tratan de detenerlo, pero les es imposible. Sólo Superman parece capaz de detenerlo.. con un resultado que ya todos conocemos. Lo da el titulo de la película. Esta es sólo una primera parte. La próxima parte se titulará “Reign of the Supermen”.

Y de yapa, les comento guiños que tiene La Muerte de Superman a la próxima entrega de la saga, que estará centrada en los cuatro nuevos Supermanes que vendrán:

En Star Labs, como asistente de Elias Stone (padre de Cyborg), conocemos a John Henry Irons, gran admirador de Superman, que se encuentra trabajando con unas armaduras de Apokolips obtenidas de unos mafiosos de Intergang al inicio de la película. Es inminente el destino que transformará a este personaje en Steel, tras la muerte de Superman. Ahí mismo, en Star Labs, nos muestran a unos científicos que se encuentran trabajando en la nave que trajo al bebe Kal- El desde Krypton a la Tierra y nos tiran indicios de lo que en la próxima película terminará siendo el Erradicator, otro personaje importante en el Reinado.

En el espacio, en un trasbordador espacial, nos encontramos al astronauta Hank Henshaw, junto a otros tres más. El meteorito que trae a Doomsday a la Tierra arrasa con el transbordador, matándolos a todos. Hank Henshaw aguanta, y espera hasta el último minuto ser rescatado por el Hombre de Acero, pero encuentra un triste final, en el que pierde todas las esperanzas. Sin embargo, algo me dice que esta no fue su última aparición. Henshaw volverá renacido y en busca de venganza contra Superman por no haberlo rescatado, bajop la identidad del Superman Cyborg.

Y por último, en unas instalaciones ocultas en LexCorp, el propio Luthor nos devela que sus hombres están trabajando en un clon de Superman. Ya nos dejan el indicio que ese clon saldrá de capullo con el cuerpo de un adolescente y será Superboy.

“Reign of the Superman”, la inminente secuela, está anunciada para el año próximo (si es que no se filtra antes, como ocurrió con esa película). Hasta el 2019 no podremos juzgar a estas dos películas en su totalidad como “saga”, pero si les puede decir que “The Death of Superman” como película fue una desilusión. Se esperaba mucho más y terminó cumpliendo con lo justo. Algunos de mi edad quizás recuerden cuando salieron las figuritas de Cromy de “La Muerte de Superman”. Bueno, en esos momentos era impensado que tuviéramos estas películas animadas, y por ese lado de fanático las disfruto como un nene.