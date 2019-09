Se viene Crisis on Infinite Earths

Después de un año desde su anuncio, este 8 de diciembre se emitirá en los EEUU (en la Argentina llegaría unos días después) la primera entrega del crossover basado en la legendaria historieta Crisis on Infinite Earths (Crisis en las Tierras Inifnitas) de Marv Wolfman y George Perez, que tan buen resultado dio en la reorganización del Universo DC.

Siguiendo los eventos del anterior crossover (“Elseworlds”), esta nuevo cruce entre las series del Arrowverse comenzarán con Supergirl (8/12), y seguirá en Batwoman (9/12), The Flash (10/12) y concluirá recién el 14/1 en Arrow y en Legends of Tomorrow.

En este crossover volverá la figura del Monitor, interpretado por LaMonica Garrett, que como se puede ven la foto que él mismo publicó está estudiando a su personaje muy detenidamente, así como también varios personajes de todo el multiverso de series, incluido Black Lightning (Cress Williams), que tendrá nuevo traje, el legendario Kevin Conroy (que le prestaba su voz a Bruce Wayne en Batman The Animated Series), Burt Ward (el Robin del Batman de los ´60), Johnathon Schaech (el Jonah Hex de Legends…) y John Wesley Shipp, el Flash de la serie de los ´90 que también apareció en la nueva versión como el padre de Barry Allen.

Pero quizá el plato más fuerte sea que, además de Tyler Hoechlin and Elizabeth Tulloch, que interpretarán a Superman y Lois Lane respectivamente, también se darán una vuelta Tom Welling y Erica Durance repitiendo los mismos papeles pero de la serie Smallville. Como para que el círculo se complete, Brandon Routh, que interpreta a Atom en Legends, volverá a calzarse el traje de Superman pero en su versión Kingdom Come. Si estuviera vivo Christoher Reeve, esto no tendría desperdicio…

Con respecto a Durance, no hay que olvidar que en la temporada 3 de Supergirl, personificó a Alura Zor-El, la madre de Kara (Melissa Benoist) que regresa “de la muerte” para reencontrarse con la heroína.

Crisis será el sexto crossover oficial de las series del “Arrowverse”, teniendo en cuenta a “Flash vs. Arrow (The Brave and the Bold)”, Legends of Today / Legends of Yesterday”, “Invasion!”, “Crisis on Earth X” y “Elseworlds”.