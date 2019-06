¿Vuelven los X-Men de los ´90?

La serie animada de los X-Men que Fox Kids (y después Magic Kids) emitió durante 5 temporadas entre 1992 y 1997, y que llegó a la Argentina con un considerable retraso, está considerada como una de las más fieles y originales de todos los tiempos y pelea el podio junto a Batman The Animated Series (1992), Spider-Man (1994) e incluso con Avengers Earth´s Mightiest Heroes (2010).

La serie concluyó en su tiempo con un final que no estaba a su altura y fue reemplazada por X-Men Evolution, destinada a un público más joven, que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Pero ahora, el equipo creativo podría volver el tiempo atrás y darle a los fans una nueva dosis. Ocurre que, según informa The Hollywood Reporter en su sección “Heat Vision”, el cast original de la serie se reunirá en la Comic Con de Los Angeles el próximo 12 de octubre.

Allí, los fans podrán conocer a los actores Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Beast) Chris Potter (Gambit) y Chris Britton (Mr. Sinister), que les alegraron las mañanas de los sábados durante años.

Pero además, desde la misma página indican que los guionistas y animadores que participaron de esa serie le propondrán a Disney retomar el ciclo desde donde lo dejaron para captar a los viejos fans con nuevas historias.

Teniendo en cuenta el estado actual de la franquicia, tanto en los comics como en la TV y el cine, donde Dark Phoenix no logró alcanza la media de las anteriores entregas, la idea no está mal. Además, el comic oficial de la serie animada, ha tenido mucha aceptación en los últimos años, al punto que fue incluido en la macro-saga Secret Wars (2015), por lo que la vigencia de esta continuidad no ha decaído ni mucho menos. “Lo que más querríamos hacer en el mundo es continuar desde donde lo dejamos”, le dijo a THR el productor y director Larry Houston.