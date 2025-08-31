Moebius, de interés cultural

El Espacio Moebius acaba de ser declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gracias a una iniciativa de la Comisión de Cultura de Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y a su presidenta la diputada Cecilia Ferrero.

La placa se va a descubrir este jueves 4 de Septiembre a las 18:30 hs, coincidiendo con el Día de la Historieta.

Estamos todos invitados a pasar a saludar y sumarnos al brindis, como siempre en Bulnes 658, ciudad de Buenos Aires.