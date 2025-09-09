A todo Black Cat

Este sábado 13, entre las 16 y las 19 hs, vamos a poder disfrutar de una verdadera legión de autores argentinos de primera línea, en un evento organizado por la editorial Black Cat.

Además de poder comprar sus libros y llevártelos firmados, tod@s l@s gross@s que aparecen en el flyer van a estar conversando con el público.

La cita es en Fans Choice, la comiquería de Av. Rivadavia 5331, ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.