Batman Day en Meridiana

Este sábado 20 en Meridiana (Av. Rivadavia 4963, Local 18, ciudad de Buenos Aires) se festeja el Batman Day, con la presencia de grandes dibujantes y entrada libre y gratuita.

A partir de las 15:30 hs. estarán, entre otros, Quique Alcatena, Jok, Sergio Ibáñez, Ariel Olivetti, Fico Ossio y Tomás Coggiola.

Durante la jornada, se realizará una colecta solidaria para juntar historietas, cajitas de lápices de colores o una donación de $3500 directa a la cuenta del Club de Héroes, o en efectivo en el momento.

Todas las donaciones sirven para el trabajo del Club de Héroes, quienes realizan visitas a salas de internación de niños y comedores infantiles, llevando historietas y revistas para pintar de regalo.

Todos aquellos que puedan participar recibirán una reproducción numerada y limitada de una página en proceso creativo de tintas de Fico Ossio para su trabajo actual en DC COMICS en la serie regular «Batman & Robin». Además, un número para participar en un sorteo con varios premios.