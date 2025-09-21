Feria del Libro en Mendoza

La tradicional Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo del jueves 25 de Septiembre hasta el domingo 5 de Octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Av. Mitre S/N, ciudad de Mendoza​. También habrá actividades de San Rafael, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear y San Martín.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, invita a participar de una nueva edición de la Feria del Libro y nos informa que «en esta oportunidad, el evento estará dedicado al reconocido historietista Juan Giménez, fallecido en 2020». Y sí, el afiche del evento (como podrán apreciar) consiste de un mash-up entre varias ilustraciones del ídolo.

Lo raro es que, en toda la programación (que es MUY extensa y MUY variada, simplemente por la cantidad de días que dura el evento) no encontramos NADA referido a la obra del querido Juan. Ni una muestra, ni una charla, ni la presentación de un libro, ni de un documental, ni NADA. Hay talleres de historieta, se presentan libros de historieta, entre los invitados hay gente muy vinculada a la historieta como los maestros Juan Sasturain y Rep… pero -fuera del afiche- la figura de Juan Giménez no aparece por ningún lado. Un extraño cortocircuito entre la programación del evento y su estrategia comunicacional…

