Ghost in the Shell en VHS

Este miércoles 10 a las 21 hs, en el Bar Lucero se proyecta Ghost in the Shell, la película dirigida por el maestro Mamoru Oshii, que adapta el famoso manga de Masamune Shirow.

Esta función será proyectada en formato VHS, para vibrar con su textura nostálgica y su mística intransferible y tendrá como presentador a Hernán Panessi.

93 minutos de violencia cruda y delicadeza visual, que exploran la identidad del ser humano en una sociedad digital, con entradas más que accesibles, desde $ 4000.

La cita es en Club Lucero, Nicaragua 6048, ciudad de Buenos Aires.