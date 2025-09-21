Khidr en la Biblioteca Nacional

Este viernes 26 a las 19 hs se presenta El Khidr, la novela gráfica de Abdul Wakil Cicco y Quique Alcatena, con la presencia de los autores, que dialogarán con la historiadora Alejandra Giuliani y con el público.

También habrá exposición de originales y firma de ejemplares, que podrán adquirirse durante el evento.

El mismo tendrá lugar en el querido Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, ubicado en Agüero 2502, ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.