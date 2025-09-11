La Historia en la historieta

Este domingo 14 a las 17:30 hs, tendrá lugar el conversatorio «Historia en la Historieta», en el que tres destacados colegas hablarán acerca de cómo la historieta argentina toma y reinterpreta hechos clave de la historia de nuestro país.

Participan Diego Galván Pedernera, Iván Lomsacov y Luis Parodi, y la cita es en el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218, ciudad de Córdoba), con entrada libre y gratuita.

También habrá feria de comics y una muestra con trabajos de los alumnos del taller de Nicolás Brondo.

Si andás por la Docta, no te lo pierdas.