La capital cordobesa tendrá su evento comiquero este sábado.

Llega Córdoba Fan Comic

16/09/2025

| Por Andrés Accorsi

0 comentarios

Este sábado 20 de Septiembre de 13 a 20 hs tendrá lugar la primera edición de Córdoba Fan Cómic, en Lima 152, ciudad de Córdoba.

El evento nuclea a los fans de la cultura pop, cosplayers, youtubers y demás fauna más o menos vinculada al vasto mundo del entretenimiento, con el énfasis puesto en los juegos, los concursos y los stands comerciales.

Entre los invitados con insoslayable relevancia artística y real conexión con la historieta, se destacan Nicolás Brondo, Alessio Rossino y Nico DiMattia.

Más información sobre actividades y entradas en https://www.instagram.com/cordobafancomic/

Compartir:

Etiquetas:

Dejanos tus comentarios: