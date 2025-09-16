Llega Córdoba Fan Comic

Este sábado 20 de Septiembre de 13 a 20 hs tendrá lugar la primera edición de Córdoba Fan Cómic, en Lima 152, ciudad de Córdoba.
El evento nuclea a los fans de la cultura pop, cosplayers, youtubers y demás fauna más o menos vinculada al vasto mundo del entretenimiento, con el énfasis puesto en los juegos, los concursos y los stands comerciales.
Entre los invitados con insoslayable relevancia artística y real conexión con la historieta, se destacan Nicolás Brondo, Alessio Rossino y Nico DiMattia.
Más información sobre actividades y entradas en https://www.instagram.com/cordobafancomic/
