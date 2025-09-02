Marko Torres en Buenos Aires

El consagrado historietista chileno Marko Torres es uno de los invitados destacados del FAH (Festival Argentino de Historietas), y además de estar el fin de semana en el Centro Cultural Ricardo Rojas, va a protagonizar un encuentro con sus fans el día viernes a las 17 hs en la librería Naesqui, ubicada en Charlone 1400, ciudad de Buenos Aires.

Allí va a brindar una charla en la que también participará El Bruno, otro ídolo de los niñ@s que leen comics, y firmará ejemplares de todos sus libros.

Y ese mismo día, en ese mismo lugar, pero a las 19 hs, será el turno de Decur, uno de los artistas más queridos y reconocidos de la historieta argentina, que presentará Cuando Levantas la Mirada. Una oportunidad única para compartir con el autor la historia detrás de esta obra entrañable que ya conquistó a lectores en todo el mundo.​