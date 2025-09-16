Charla con Minaverry

Este viernes 19 a las 19, Ignacio Minaverry se presenta en Esquina América para brindar una charla abierta al público que contará con la conducción de Dani Ruggeri.

La actividad forma parte del ciclo Viernes de Historietas organizado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social y tendrá lugar en el Centro Cultural Esquina América, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Chacabuco, ciudad de Buenos Aires.

La entrada es libre y gratuita.