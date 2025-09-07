Noche de animación argentina

Etreum, el conocido festival de cine de terror y fantástico, celebra el Día de la Historieta con una noche en la que se proyectarán varios cortos de animación argentina, varios de ellos a cargo de destacados historietistas.
La cita es este viernes 12 a las 19 hs, en Antiguas Lunas, Blanco Encalada 2848, ciudad de Buenos Aires.
Se proyectarán “Luz Diabla” (escrita y dirigida por Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza), «Un Oscuro día de Injusticia» (de Daniela Fiore y Julio Azamor), «Torkins: la cripta anónima» (de Maxi Bearzi y Laura Zabott) y además, en estreno exclusivo, un nuevo corto animado escrito y dirigido por John R. Dilworth, el creador de Coraje el perro Cobarde, titulado «Howl if you love me».
Nos vemos por ahí.
