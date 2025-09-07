El conocido festival de cine de terror y fantástico, celebra el Día de la Historieta con una noche a pura animación.

Noche de animación argentina

07/09/2025

| Por Andrés Accorsi

0 comentarios

​Etreum, el conocido festival de cine de terror y fantástico, celebra el Día de la Historieta con una noche en la que se proyectarán varios cortos de animación argentina, varios de ellos a cargo de destacados historietistas.

La cita es este viernes 12 a las 19 hs, en Antiguas Lunas, Blanco Encalada 2848, ciudad de Buenos Aires.

Se proyectarán “Luz Diabla” (escrita y dirigida por Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza),  «Un Oscuro día de Injusticia» (de Daniela Fiore y Julio Azamor), «Torkins: la cripta anónima» (de Maxi Bearzi y Laura Zabott) y además, en estreno exclusivo, un nuevo corto animado escrito y dirigido por John R. Dilworth, el creador de Coraje el perro Cobarde, titulado «Howl if you love me».

Nos vemos por ahí.

 

Compartir:

Etiquetas:

Dejanos tus comentarios: