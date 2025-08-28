Sanz presenta Antiazar

Mañana viernes se viene la presentación de Antiazar, el lujoso artbook de Salvador Sanz recientemente editado por OVNI.

Se trata un libro de más de 100 páginas en tapa dura y a todo color, que reúne ilustraciones, historietas y trabajos de concept art del consagrado dibujante.

Salvador va a estar presente para firmar ejemplares del libro (y de sus otros libros) entre las 17:30 y las 19 hs, en Meridiana Comics, Av. Rivadavia 4963, local 18, ciudad de Buenos Aires.

La entrada es libre y gratuita.