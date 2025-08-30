Zitarrosa en Buenos Aires

Zitarrosa, la novela gráfica en la que Rodolfo Santullo y Max Aguirre reúnen anécdotas en torno a la vida del célebre cantautor uruguayo, se dio a conocer en el país hermano allá por 2012. Tuvo varias ediciones (todas en Uruguay), pero todas se agotaron en poco tiempo.

Ahora, el Fondo de Cultura Económica se encargó de producir una edición argentina de Zitarrosa, un impactante álbum de 124 páginas en gran tamaño, con una tirada que garantiza que no se va a agotar en pocos meses.

El jueves 4 de Septiembre, para festejar el Día de la Historieta, se realiza la presentación de esta nueva edición de Zitarrosa, con una charla que se inicia a las 18:30 en la Librería del Fondo y Centro Cultural, ubicada en Costa Rica 4568, ciudad de Buenos Aires.

Allí, Aguirre y Santullo dialogarán con el público en una charla conducida por Diego Rey, y más tarde se realizará un brindis. La entrada es libre y gratuita y el evento se inscribe en «la previa» del FAH (Festival Argentino de Historieta), del que vamos a hablar un poco más mañana, en este mismo espacio.