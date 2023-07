Greyshirt: Four Floors of Fear

Bienvenidos a la sección en la que diseccionamos el maravilloso mundo de las historias cortas, desde anuales y especiales bizarros hasta clásicos y gemas de culto. Bienvenidos al verdadero Triángulo de las Bermudas de la historieta, donde conviven Larry Hama, Enrique Breccia, Keiko Takemiya y Dylan Dog.

¿Qué pasa cuando una historieta es un experimento formal de lectura atravesada por los pisos de un edificio? Bienvenidos a la locura absoluta de Alan Moore y Rick Veitch.

El arquitecto

La historia corta, Greyshirt: Los cuatro pisos del miedo salió en el nº2 de la antología Tomorrow Stories, en la editorial ABC Comics, en Noviembre de 1999. Alan Moore y Rick Veitch hicieron historia en el mundo del comic. La dupla no sólo se consagró con las aventuras de Swamp Thing, sino también con una extensa cantidad de relatos breves para distintas antologías.

Los protagonistas de la historia son un padre e hijo que buscan refugio en un edificio de un gángster. Moore escribió un experimento formal que divide a cada página en cuatro tiras horizontales que son los pisos del departamento. Cada una tiene una condición y es que sucede en un cierto año: la primera en 1999, la segunda en 1979, la tercera en 1959 y la última en 1939. Cada viñeta tiene un diálogo final que está relacionado con la próxima para generar una conexión entre cada ellas. El resultado es la composición de una página dividida por cuatro tiras en distintas épocas, pero que forman una idea de narrativa a través de la vivienda.

Greyshirt no es el protagonista de la historia, sino una excusa para contar un relato social de otros personajes. Esto remite a los mismos mecanismos de narrativa y escritura que usaba Will Eisner en The Spirit. Todas las historias cortas de Greyshirt buscan experimentar con la narrativa y quebrar el típico relato de aventura clásica. Un gran ejemplo es Greyshirt Primer, un breve relato que funciona como un diccionario y que busca en el fondo hacer un homenaje a Eisner con cada letra.

En la década de los ’80, Alan Moore fue el guionista emblema de la desconstrucción de los superhéroes pero en la década de los ’90 fue el que trajo una nueva reconstrucción. Moore y una legión gigantesca de dibujantes crearon un nuevo universo basado en los héroes de la ciencia y los protagonistas clásicos de los pulps. Los títulos de ABC no tenían nada que ver con las modas de ese momento. Los autores ofrecían otra visión para la historieta. El gran ejemplo es Greyshirt, que tiene historias cortas formales, que buscan romper la narrativa o aventuras dónde él es un testigo. Otro gran ejemplo (aparte de Four Floors of Fear) es «Alimañas», un relato breve dónde se plantea la resurrección de Hitler en un insecto y como éste y una legión de bichos marchan por una cocina para revivir al nazismo.

El mapa

El nº 32 de Promethea escrito por Moore y dibujado por J. H Williams III permitía varias lecturas, ya que se podía romper el comic y se podía armar un póster secreto, al unir todas las páginas de la historieta. Esta historia corta no forma algo más grande si la rompés. Sin embargo, la fusión de las viñetas que están pensadas para ser un piso generan una coherencia estética. Todas las páginas juntas desnudan el guión arquitectónico de Moore. La evidencia está en los diálogos y cómo están relacionados en las distintas épocas.

El diseñador

El trabajo de Veitch en este relato demuestra el talento inalcanzable que tiene para narrar y dibujar una historia. Veitch no sólo entiende los juegos narrativos de Eisner en THe Spirit sino que se los adueña. El dibujo de las caras de los personajes y las puestas en página son propias del gran maestro.

Veitch es uno de los colaboradores más importantes en la carrera de Alan Moore. Es uno de los pocos que supo entender la cosmovisión del guionista y siempre quedar bien parado. Además de haber dibujado Swamp Thing y Supreme, Veitch también hizo un montón de historias cortas que lo transforman en un artista camaleónico capaz de encarar Superman, un relato onírico sin sentido o una historieta con el estilo de Jack Kirby.

El legado

La historia corta no pasó inadvertida y es una de las más populares de la antología Tomorrow Stories. La editorial DC, que compró el sello WildStorm (donde estaba ABC Comics), reeditó todos los números de la historieta en dos tomos tapa dura y también tapa blanda. El problema es que hace 20 años que no se reeditan. Sin embargo, este trabajo ha sido publicado en otros idiomas para que más lectores conozcan este trabajo inolvidable de los maestros.