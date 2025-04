JAN PEGA DOS VECES

Es muy raro que un autor ponga en práctica dos veces una misma idea y en ambos casos el resultado sea óptimo. Pero el maestro español Jan (Juan López) se puede colgar la medalla de haber creado no una sino dos parodias del género superheroico, ambas de excelente calidad. Obviamente la más conocida es Super López, que tuvo cortos animados, película con actores, videojuegos y numerosas recopilaciones de las historietas… que son muchísimas. Pero como en esta columna nos gusta indagar en los rincones más oscuros del comic español, hoy no nos vamos a meter con Super López, sino con Superioribus, la otra creación de Jan pensada para reirse un poco de los paladines con superpoderes zarpados y musculaturas imposibles.

La primera aparición de Superioribus se produjo a fines de 1987. Fue un dibujo que realizó Jan para desearle felices fiestas a los lectores, y que se publicó en el especial de Navidad de Los Nuevos Vengadores (que es el nombre que le puso Forum a los West Coast Avengers). El personaje gustó mucho en la redacción de Forum, donde uno de los coordinadores era Francisco Pérez Navarro, también conocido como EfePé, o como el Profesor Loki, quien trabajaba como guionista de Jan en las aventuras de SuperLópez. Y por si faltara algo, Antonio Martín, director general de toda la línea Forum, también quería incorporar a las revistas algo de producción española, en lo posible una breve historieta de una página. Todo estaba dado para que Superioribus se sumara al «elenco estable» de la exitosa línea de comics de Marvel, y eso sucedería apenas un mes después.

ENTRE MUTANTES

Así es como en Enero de 1988, en el nº60 de La Patrulla X (título bajo el cual Forum editaba los comics de Uncanny X-Men), apareció la primera historieta de Superioribus, realizada por Jan en blanco, negro y grises. Ocasionalmente, alguna de las 44 planchas que integran la serie aparecerá a todo color, pero la inmensa mayoría de las historietas de Superioribus son -por decisión del propio Jan- en blanco y negro, probablemente para que el público no las confundiera con las de Super López, que siempre se editaron a todo color.

Las 44 planchas de Superioribus aparecieron de manera más o menos regular, casi siempre en La Patrulla X y ocasionalmente en Los Nuevos Vengadores, hasta Diciembre de 1989. Diez años más tarde, en 1999, Planeta DeAgostini recopiló la serie completa en un álbum que formó parte de su colección de Novelas Gráficas (no entiendo con qué criterio 44 páginas autoconclusivas de una serie humorística se pueden considerar una novela gráfica, pero bueno…) y en 2018 ese mismo material se editó en formato más lujoso, con tapa dura.

ACTOS DE VENGANZA

Además la apabullante calidad del dibujo, de la exquisita aplicación de los grises con tramas mecánicas, y de la eficacia de los chistes, dos cosas llaman mucho la atención en las páginas de Superioribus.

Primero, hay que pensar que esta serie 100% en joda coincide con los años en los que las aventuras de Super López se vuelven menos cómicas, porque Jan y EfePé empiezan un viraje hacia una cierta sátira social, sin descuidar la aventura, pero con menos énfasis en los chistes. No es un delirio pensar que en las planchas de Superioribus, Jan encontró el refugio ideal para el humor que había quedado un poco relegado en esta etapa más «madura» de su personaje más popular.

Por otro lado, en las primeras aventuras de Super López, el autor había cruzado algunos límites a la hora de incorporar a las tramas a personajes ajenos, principalmente de Marvel. No era infrecuente ver al superhéroe español interactuar con Marvel Girl, Doctor Strange o The Thing… hasta que Marvel puso el grito en el cielo, y Jan tuvo que dejar de utilizarlos. Sin embargo, la posibilidad de trabajar para Forum, que tenía la licencia para publicar en España los comics de Marvel, le permitió a Jan una sutil venganza: por las páginas de Superioribus desfilaron con total impunidad decenas de héroes y villanos propiedad de la Casa de las Ideas. Incluso aparece el comisario Dolan, creado por Will Eisner como personaje secundario de The Spirit.

FUERZA BRUTA

Si bien tiene algunas aventuras contra monstruos y supervillanos, la mayoría de las planchas de Superioribus nos muestran al portentoso paladín en situaciones de la vida cotidiana: va al cine, va a pescar, va a la cancha, va a un café, se junta con amigos a jugar al poker, pasea por el parque con una chica, realiza tareas domésticas en su casa… Y son todos momentos en los que los lugares y las actividades de Superioribus contrastan con su traje estridente, y sobre todo con sus superpoderes, que -en busca del efecto cómico- no siempre controla como es debido.

De ese contraste, salen los mejores chistes. Superioribus es el lado B de los superhéroes grossos, el nabo que -en vez de inventarse una segunda identidad, como lo hizo Super López- anda por la vida vestido de superhéroe en los ámbitos y en las situaciones en las que nadie en su sano juicio lo haría.

MÁS ALLÁ DE MARVEL

Hoy Jan tiene 86 años y desde 2022 no produce nuevas historietas, con lo cual la posibilidad de que en algún momento reaparezca Superioribus son virtualmente nulas. Pero por lo menos estas 44 magníficas páginas circulan en esas dos ediciones de las que ya hablamos, y -en una de esas- se pueden conseguir en físico o en digital y disfrutarlas como corresponde.

Superioribus no tuvo ni la longevidad ni el status icónico que adquirió Super López, y aún así es una historieta que le sacó un jugo muy rico y muy gracioso a los típicos comics de superhéroes, desde una mirada paródica, a veces despiadada, que -paradójicamente- logró una gran aceptación entre el público que consumía justamente eso: típicos comics de superhéroes, en este caso de Marvel.