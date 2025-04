La obra dispersa

En esta última entrega de la columna dedicada a la producción de Gilbert Hernandez por fuera de Love & Rockets, toca hablar de su obra dispersa, es decir, las historias cortas esparcidas a lo largo de varias décadas por por antologías de distintas editoriales.

La más antigua que encontré apareció en Abril de 1984 en el nº7 de Vortex, una antología publicada en Canadá por la editorial homónima, que dirigía el capo Ken Steacy. Acá Beto aporta una historieta de ciencia ficción en tono de comedia, muy bien dibujada. Es uno de sus primeros trabajos publicados a color.

En 1998, las protagonistas de Girl Crazy reaparecen en una breve historieta de seis páginas, que se publica en el nº 131 de Dark Horse Presents. «The Lovesick Machine» es una comedia livianita, con romance, ciencia ficción y superheroínas que reparten trompadas, dibujada con bastante ímpetu por el troesma.

Nos vamos a 2003, cuando una incipiente IDW publica el libro Dial M for Monster: A Collection of Cal McDonald Mystery Stories, una antología con historias cortas escritas por Steve Niles. Beto aporta sus ilustraciones a la segunda historia, pero no son historietas, sino relatos literarios, así que no da para ahondar demasiado.

En Junio de 2004, Dark Horse lanza la mejor revista de Star Wars jamás publicada: el nº 20 de Star Wars Tales, una edición especial de 64 páginas en las que participan todos los capos del indie norteamericano: Peter Bagge, Tony Millionaire, Bob Fingerman, Rick Geary, James Kochalka, Chris Eliopoulos, el noruego Jason, y sí, claro, nuestro muchacho de Oxnard, California. Gilbert cierra la inverosímil antología (lo más parecido a un Bizarro Comics que se hizo alguna vez con Star Wars) con «Young Lando Calrissian», ocho páginas a todo color, con una aventura en tono de comedia muy entretenida y muy compatible con la estética y las temáticas que metía Beto en sus otras historietas de ciencia ficción. Si sos fan de Star Wars, este número lo tenés seguro. Y si no, dale una posibilidad, porque es una gema tan rara como deslumbrante.

En el año 2005, Gilbert sorprende a propios y ajenos con The Naked Cosmos, una serie de televisión bizarrísima, hacha con dos mangos, en la que el consagrado historietista conduce y actúa en varios papeles distintos, uno más estrambótico que el otro. Su esposa, Carol Kovinick, también actúa y comparte las tareas de dirección con su marido. También en 2005 este material se lanzó en DVD, y la edición incluyó una historieta de 20 páginas protagonizada por Quintas (el anfitrión del programa), obviamente escrita y dibujada por Beto. También salió un DVD con la banda sonora de la serie. Una demencia absoluta.

Un año más tarde, en su etapa en la que solía colaborar con DC Comics, Beto participa del nº4 de la antología American Splendor, donde todos los guiones están escritos por el inolvidable Harvey Pekar, basados en su vida real. A nuestro ídolo le toca una de seis páginas titulada «Today I am a Mouse», que no brilla demasiado en el contexto de un número en el que la rompen Bob Fingerman, Hunt Emerson y Ho Che Anderson.

Volvemos a Dark Horse, en este caso al año 2008, cuando Beto colabora con la antología digital MySpace Dark Horse Comics Presents. En el nº 7, ofrece «Manga», una historieta de ocho páginas a todo color. Se trata de una breve aventura en tono de comedia, con énfasis en una pelea entre varios tipos que compiten por una misma mina llamada Manga. Como siempre que trabaja pensando en el color, Hernandez se zarpa mucho menos con las tramas y las texturas, y le queda muy bien.

También en 2008 aparece el nº14 de The Simpsons´ Treehouse of Horror, antología con historias de terror en joda que publicaba Bongo. Nuestro ídolo desembarca en el universo de Matt Groening con «Homerstein Conquers the World!», 15 páginas que lo tienen como guionista, dibujante y entintador, pero realizadas en un estilo raro, como si tratara (sin mucho éxito) de parecerse a los típicos dibujantes de los comics de The Simpsons. Lo más interesante de esta historieta son las peleas entre Homer y otros monstruos gigantes, narradas por Beto sin palabras, en una revista donde, en general, se le daba bastante preponderancia a los diálogos.

Sin salir de Bongo, en Febrero de 2010, Gilbert llega a la revista Bart Simpson, donde va a aportar dos historias cortas. En el nº 52 publica «Homer Simpson: Chick Magnet», 12 páginas muy graciosas. Y reaparece en el nº56, con otras 12 páginas ahora con Lisa en el rol protagónico. En ambos casos nos encontramos con esa estética híbrida entre su propio estilo y el de la factoría Bongo. Por suerte comparte páginas con otros dos autores (uno más genial que el otro) a los que también les cuesta mucho ocultar su impronta y emular a la de The Simpsons, como son Peter Kuper y Sergio Aragonés.

¿Hay más? Puede ser, no lo descarto. Estas son las que encontramos hasta ahora, siempre POR FUERA de lo publicado en las distintas iteraciones de Love & Rockets. El material incluido en Love & Rockets ya lo reseñamos en detalle en la nota que aparece en el nº8 de Comiqueando Digital, y que se puede descargar por muy poquita plata en este link: https://comiqueandoshop.blogspot.com/2023/12/comiqueando-digital-n8.html