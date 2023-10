Nuevo mes, nueva triada de títulos para reseñar y recomendar. Hay todavía más novedades de historieta nacional que salieron para la Crack Bang Boom y un foráneo publicado a principios de año, todas novedades que ya mismo paso a contarles qué son.

Una joven dibujante que no para y siempre tiene novedades editoriales es Dolores Alcatena. A “Las Locas” (una historia larga autoeditada) y la reedición de “Lovecraft y Negrito” (de la mano de Historieteca) se suma La señora del 5º C (2023, Deriva Ediciones), una revista de 24 páginas de pura fantasía costumbrista, una pequeña fábula enternecedora que muestra una faceta distinta de la cosmogonía Alcatena. Más habituada a historias de fantasía dura protagonizada por animales, acá muestra una historia chiquita y básica donde en el 5º C donde, si, vive una señora, pasa algo con el tiempo. Un relato sobre la infancia, o más bien, sobre momentos de la infancia que uno terminapor dejar atrás cuando crece. Tranquilamente esto podría ser un unitario de Sandman: con alguna que otra modificación podría aparecer Morfeo y no sería un problema, porque es fantasía al servicio de la ternura, a los recuerdos que tuvimos y que a veces sirven de refugio

Dolores pela un registro distinto al habitual, con trazos más suaves, elegantes y con una mayor importancia para el claroscuro. Esto le permite generar unos climas interesantes, reflejar momentos de soledad o introspección que ocurren a lo largo de la trama. Siempre está bueno aclarar que, más allá de la portación de apellido, ella no busca ser como el padre, su registro va por otro lado, pero es innegable que la genialidad se transmite por herencia. Por como están las cosas en cuanto a lo económico, sigo bancando esta idea de producir one-shots que seguramente sean más económicos que un libro de más de 100 páginas. Más allá del gusto a poco que pueda generar una revista (que encima no es parte de una colección que se actualiza mensualmente como sí ocurre con el mercado norteamericano), es un comic barato de comprar, que sirve para conocer a un artista nuevo sin tener que dejar la billetera en el camino.

Otra novedad es Una Clase de Magia (2023, Cápsula Ediciones) de Lubrio (otra bestia que, si no me falla la memoria, sacó tres libros en este año) y Aleta Vidal. Una novela gráfica sobre… magia, claro que sí. Dos hermanas brujas, Nuria y Aura, que viven en Santiago del Estero en el Siglo XIV se trenzan en una pelea: una es poseída por la magia negra, por lo que la madre de ambas resuelve enviar a Aura, la “bruja buena”, a la provincia del siglo XXI. Cuando llega al presente, Clara, una profesora rural, tiene un accidente fatal, que Aura decide resolver absorbiendo el alma de la docente. Con esto ya planteado en las primeras páginas, Lubrio apuesta a, por un lado, un poco de comedia, esa típica donde alguien antiguo tiene que lidiar con cuestiones del presente; y otro poco a preparar el terreno para la pelea final entre las hermanas.

Al terminar el comic, me quedé con una sensación de haber leído algo corto. No quedan puntas sin resolver, pero los motivos por los cuales Nuria se convierte en una “bruja mala” son explicados de forma muy reducida, y lo mismo pasa con los motivos por los cuales se pelean las hermanas. Más allá de esto, la historieta no es mala, sino todo lo contrario.

Esos momentos donde Lubrio mete comedia para aflojar las tensiones son correctos, la incorporación a la historia de los nenes de la escuela rural funciona a la perfección. Quedó corta la trama “mágica”, por así decirlo, pero es suficiente para que funcione y se disfrute, con un final que no te venís venir pero que le queda pintado, unas cuántas revoluciones abajo de lo que uno esperaría de un combate final. Aleta también hace magia: su puesta en página, sus colores, su trazo… Mucho virtuosismo bien aplicado, donde el protagonista principal son, repito, los colores que saben ambientar bien la historia, sobre todo en los momentos de combate donde todo se tiñe de rojo y negro. Fineza todo lo que ocurre en Una cCase de Magia.

Subo a los Estados Unidos para recomendar Haunthology (2023, Image) de Jeremy Haun, juego de palabras entre “hauntología” un concepto del filósofo Jacques Derrida sobre cómo las ideologías del pasado se encuentran en el presente en forma de espectro… lo expliqué como el culo pero lo pueden googlear) y “antología”. 28 historias muy cortas que el amigo Jeremy realizó durante la pandemia, después de que se le cayeran dos laburos muy importantes por culpa del Covid. En el prefacio, Haun lo explica: combatió la ansiedad, el bajón del encierro y la falta de trabajo contando cosas que se le ocurrían, por eso lo dispar de algunas duraciones: hay historias que duran una sola página, otras un poco más. Todas son historias “de terror”, planteadas de muchas formas, con monstruos, seres humanos, asesinos, ansiedades y problemas psicológicos, sectas, Lovecraft… es una ensalada de todo eso. No hay realmente un hilo conductor entre las historias, aunque un par de conceptos se repiten pero sin ir a fondo. La gracia está en eso, las historias están pensadas para un remate llamativo y terminar ahí, como un Adrian Tomine del horror.

No lo conocía a Haun, y me quedé fascinado con un tipo que domina el detalle y el blanco y negro de formas muy zarpadas.

​El dibujo es más que correcto, se pasa de rosca cuando lo tiene que hacer, hay un gran manejo del detalle sin pasarse de barroco, y sabe manejar las secuencias narrativas en aquellas historias que duran poco. Este tipo es todo un hallazgo para mí. Por supuesto que de las 28 historias que hay no todas son buenas: algunas ideas daban para durar un par de páginas más, otras sin embargo saben explotar bien su duración (una se llama «El día que murió la internet», dos páginas nomás, que saben manejar muy bien esa angustia centennial de cuando la conexión desaparece… solo que esta vez es para siempre). El libro se vende como “Vol. 1”, así que solo nos queda esperar ansiosos el segundo tomo.

¡Suficiente por hoy, nos vemos la próxima!