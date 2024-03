La dinámica del comic hace que los géneros se revisionen con una celeridad notable. Por un lado, hay un enfoque muy interesante a las mitologías y sus deidades, por el otro, miradas muy frescas a la ciencia ficción, con tópicos tan comunes como los viajes en el tiempo o las dimensiones paralelas. Por supuesto, en ese mix, el costumbrismo criollo no puede faltar.

Lucha libre sin límites

Desde que Daniel Warren Johnson irrumpió en el mercado, dejó muy en claro que se trataba de un autor a tener en cuenta. Mucho talento, imaginación y, sobre todo, pasión a la hora de hacer las cosas. Sorprendió con su versatilidad. Es un tipo capaz de saltar de la épica post-apocalíptica (Wonder Woman: Death Earth), a revitalizar una franquicia (Transformers) e incluso animarse a uno de los géneros más complicados para autores no nipones, el de la lucha, con una de las sorpresas más interesantes de los últimos años: Do a Powerbomb.

Como toda gran idea, apareció en un momento impensado. Vino cuando su hija tenía problemas para dormir. Si él o su mujer no la abrazaban, ella lloraba. Se organizaron en turno de cuatro horas para estar con ella y tener algo parecido a una calidad de vida. Fue entonces cuando vio la Power League japonesa. Lucha libre a la vieja usanza con la narrativa exagerada, personajes pintorescos, hombres de más de cien kilos de músculos en calcitas diminutas y por supuesto, la emoción de una buena pelea. Fue ahí cuando se le ocurrió comenzar a trabajar en volcar eso al comic.

Luchar por los sueños es algo que siempre cuesta, sobre todo cuando hay que vivir bajo la sombra de los padres. Lona Steel quiere convertirse en una luchadora profesional, como lo fue su madre fallecida, la mejor de todos los tiempos. Todo cambia cuando un nigromante fanático de la diversión extrema la llama para participar de un torneo junto a luchadores de otros tiempos y dimensiones. El premio: su mayor anhelo, revivir a su madre. Lamentablemente las cosas se complican cuando el nigromante decide que el compañero de Lona sea el luchador que accidentalmente mató a su madre en una pelea. Sí, el buen Warren no anda con vueltas y juega con todo lo que tiene.

Para que un comic de peleas funcione, hay tres cosas que son fundamentales: que el autor logre que empaticemos los suficiente como para que nos preocupemos por los personajes, que los enemigos sean peligrosos e interesantes y finalmente que las secuencias de acción sean exageradamente divertidas. Es maravilloso cuando se rompe la verosimilitud a la hora del machaque. ¿Saltos de cuatro metros? ¡Que mejor sean cinco! ¿El personaje va a sobrevivir a un batazo bestial en la espalda? ¡Que tenga alambre de púas enrollado! (para fines científicos, por supuesto). Es aquí donde el dibujo de Daniel Warren Johnson se luce. La cantidad de planos, escorzos y fuerza que le imprime a esas páginas es bestial. Muchos comparan este comic con Dragon Ball, pero no es así. Tienen identidades diferentes y los dos la rompen.

La serie se publicó originalmente entre el 2022 y el 2023. Siete números de la mano de Image que fueron compilados rápidamente en TPB. En España, Norma publicó la obra completa en un tomo en el 2023.

La muerte quedó desempleada

Cada tanto, el mercado norteamericano sorprende con obras personalísimas de autores como Ram V y el ilustrador Filipe Andrade, que tienen cosas importantes para decir y lo hacen de una manera en la que terminamos con la piel de gallina. The Many Deaths of Laila Starr comienza cuando el avatar de la muerte hindú pierde el trabajo y no sabe qué hacer. La mandan a vivir entre los humanos, como una mortal, para que –al igual que Death de DC- aprenda algo de la experiencia. En realidad, la culpa la tiene Darius Sha quien, según una profecía de los dioses, algún día va encontrar la fórmula de la inmortalidad y la muerte va a dejar de tener sentido.

La muerte reencarna en el cuerpo de la recién fallecida Laila Starr y tiene un solo objetivo: Matar a Darius antes de que lleve a cabo su cometido. Sin embargo y por arte de la ironía, ella muere y revive muchos años después. Gracias a este ciclo los cruces entre los dos se van a dar en distintas etapas de la vida de Darius y marcan paralelismos en la forma de encarar la vida de los dos. Hay dos capítulos donde vemos personajes que son clave para que Darius entienda la vida, la amistad y lo especiales que son los seres vivos. Sin embargo, la misma finitud del ser lo hacen encarar la mortalidad y el dolor que esta conlleva. Laila, por su parte no se preocupa demasiado y simplemente deja que su motivación sea enfrentarse a su contraparte. También se da con otros personajes como un cuervo o un templo chino, hacen que se replantee mucho sobre su forma de ver la vida y la muerte.

El dibujo de Filipe Andrade es expresivo, pero su magia está en llevarnos al corazón de Bombay, hacernos sentir en la propia carne la superpoblación, sus rituales, el día a día y los distintos estratos sociales que configuran a esa metrópolis. Sus personajes son sumamente expresivos y logra que lo morboso se las muertes de Layla tenga un poco de humor negro, que le da un toque extra a la obra.

La riqueza de la obra no está en la historia en sí, que es interesante, sino en las interacciones entre los personajes, los paralelismos y la profundidad con la que Ram V encara tópicos profundos.

The Many Deaths of Laila Starr debutó en 2021. Boom Studios! la publicó en cinco números que posteriormente fueron compilados. La versión en español estuvo a cargo de Planeta-DeAgostini, que se lució en el 2023 con una hermosa edición en tapa dura.

Argentinos en el espacio

El séptimo libro de Roque y Gervasio, pioneros del espacio, “Las arenas de mis huesos”… Sí, les recomiendo el séptimo libro porque lo van a entender y disfrutar sin problemas. Cada libro de esta saga es una aventura que se puede leer por separado, aunque les advierto que es posible que terminen queriendo buscar los otros libros. Pecan de ser adictivos.

Ya desde el título de la serie –que hasta tiene rima- “Roque y Gervasio, pioneros del espacio”, se siente la identidad local. Ese aire un poco chanta y encantador a la vez, inexplicable, que da magia al costumbrismo y al grotesco criollo. Es así como Federico Reggiani y Ángel Mosquito, la dupla detrás de estos personajes, tiene claro y sabe combinar el humor costumbrista bonaerense con géneros que van desde el terror lovecrafiano hasta la ciencia ficción más clásica. La fusión de géneros está tan lograda, que consiguen hacer creíble y coherente que haya tipos que se dediquen a tener aventuras en el espacio para descubrir y vender planetas a clientes muy especiales.

En “Las arenas de mis huesos”, los engranajes narrativos de la dupla están muy aceitados y saben aprovechar al máximo ese cosmos que crearon. Son ochenta y cuatro páginas en las que hay una conquista planetaria violenta, una historia de amor trágica, viajes en el tiempo e incluso intrigas políticas y en ningún momento llega a ser algo denso. Como mencioné, la clave está en el humor absurdo y en el costumbrismo criollo. Gervasio viaja al pasado a través de una letrina, donde, entre otras cosas se da con los habitantes originales del planeta Qwerty 23, una invasión por culpa de una apuesta de dados y por supuesto esa historia de amor con alguien del pasado, que hace un guiño a Futurama. Por supuesto, también está el guiño al juego “Day of the tentacle”, aunque aquí la letrina máquina del tiempo es una mera letrina y no un artilugio científico como en la obra de Lucas Arts.

En definitiva, es uno de los libros más divertidos que la historieta nacional nos dio en los últimos años y una gran puerta de entrada a “Los libros del cosmonauta”. La ciencia ficción criolla tiene futuro. Hasta ahora, digo hasta ahora porque esos muchachos son muy prolíficos, hay siete libros de la saga central y tres más del anexo «Biblioteca de Historia Espacial». La magia de estas revistas reside en resaltar las imperfecciones humanas y sus consecuentes disparates con eso tan nuestro, que es buscar la salida fácil, aunque sea de lo más absurdo.

Si son ñoños y fanáticos de la ciencia ficción de antaño, no duden en sumergirse en estos comics. Si son seres humanos normales, fanáticos de sacarse selfies y esas cosas, van a disfrutar el humor que tienen estos libros. Unas buenas risotadas siempre hacen bien.