Wolverine: Japan´s Most Wanted

Estamos en el 9 de Julio de 2013 y cuando ya creíamos que Jason Aaron no tenía nada más para contar sobre Wolverine, con la colaboración de Jason Latour en guiones, aparece el primer número (de 13) de una nueva serie del mutante más popular de todos. Esta vez la colección aparece bajo el sello “Infinite Comics”, esa línea editorial pensada para explotar las posibilidades del formato digital.

La historia es bastante simple: Es el intento número mil de Sabretooth de cagar a Logan como sea, y en esta ocasión el archienemigo de Wolverine se vale del inmortal clan de ninjas asesinos “The Hand”, a quienes tiene bajo su comando. Para eso se las ingenia, mediante amenazas, garras y dientes, para que el gobierno de Japón le pague una torta de guita para eliminar la amenaza que Logan supuestamente representa al país del sol naciente. Y para terminar de condimentar el asunto, también manipulado por Victor Creed, aparece un nuevo Silver Samurai, personificado por Shin Harada, hijo no legítimo del clásico villano, que trae una armadura super tecnológica con la idea de probar su valía en combate frente a Logan, e instalar así su idea de una nueva organización asesina de tecno-ninjas. Por suerte nuestro querido Wolverine, contará con la ayuda (ganada a mucho huevo, cortes y chamuyo) de un grupo de guerreros onda línea fundadora de La Mano llamados “The First Clan”, quienes a pesar de considerar a Logan como su enemigo histórico, entienden que la verdadera amenaza en ciernes es el psicópata de Sabretooth que además de ser un perverso sin honor, quiere barrer la tradición milenaria del guerrero con sus nuevas ideas de reestructuración del clan en base a la tecnología cibernética de punta. Típico caso de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”…

El guion no tiene ninguna otra pretensión que crear las condiciones para que la acción no baje sus decibeles en ningún momento. Tampoco busca expandir el Universo Marvel ni hay menciones de importancia a la continuidad del personaje en otras de sus series contemporáneas. Conocedores del personaje, los guionistas saben bien que toda la onda japonesa es uno de los elementos que siempre garpan lindo en Wolverine, por eso aquí ponen a bailar a Logan con gran parte del ecosistema nipón. Hasta tiene un momento, cortito pero emotivo, Shiro Yoshida también conocido como Sunfire, el héroe más grande de Japón. En general, la trama entretiene, tiene momentos de acción que maridan muy bien con la ambientación japonesa como la escena de pelea en el tren bala o la batalla a todo y nada onda duelo samurai entre Logan, con kimono y todo, y el Samurai Plateado.

La personalidad del X-Men canadiense les sale de taquito a los guionistas y la construcción de los enemigos está muy bien hecha, sobre todo Sabretooth que emana un aura constante de tremendo hijo de puta. Particularmente me gustó la idea que sugiere que la amnesia del protagonista es parte de su factor curativo que le “sana” de todos los infinitos traumas del pasado. Pero la solución para el conflicto que enfrenta a Wolverine con el gobierno japonés parece un poco obvia, apresurada y a destiempo. Por último, el nivel de enciclopedismo es mínimo, ya que la idea es claramente que el titulo funcione como una puerta de ingreso para neófitos al universo Wolverine. De hecho, la trama tiene muchos puntos en común con la película “The Wolverine” estrenada casi en la misma fecha que esta colección

Los responsables de los dibujos son Paco Diaz y Alé Garza, donde el primero parece ponerle un poco más de pilas a los detalles como expresiones, fondos y texturas, y con un colorista (Israel Silva) que hace un gran laburo con su arte digital. Por lo demás todo cumple sin mayores sobresaltos ni destaques.

Wolverine Japan’s Most Wanted es una obra minúscula de Jason Aaron (al punto que es co-guionista) y absolutamente irrelevante para el personaje, pero si te gusta la onda oriental de Wolverine y querés una historia autoconclusiva de acción violenta al palo, con poco espacio para introspección y que no te arrastre por las agitadas aguas de la continuidad, esta colección te puede resultar entretenida. En contraprestación la trama a veces va tan rápido que pega unos saltos cuyas explicaciones no terminan de ser claras, cuando es que se da alguna, Sobre todo si, como yo, leés la serie en una edición recopilada en papel adaptada de su formato digital “inifinite”, ya que esa traducción de medios resulta por momentos en puestas de página y transiciones medio confusas y/o disruptivas con la narración.