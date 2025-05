Mazinger: la novela gráfica

Solo por hoy y después de muchos años vuelve esta columna, para cubrir a Sebastián Aguilera que está de vacaciones y pidió una pausa para su imprescindible Papa Fina.

En 1988 apareció una de esas historietas que hasta que no las tenés en la mano no podés creer que existen: el maestro Go Nagai se mandó una novela gráfica 100% inédita de Mazinger, a todo color y en un formato medio cuadrado, para la editorial estadounidense First, que en aquel entonces era una de las tres o cuatro que peleaban por el tercer puesto en el mercado eternamente dominado por Marvel y DC. ¿Qué hizo el célebre mangaka cuando la editorial con sede en Chicago le dio total libertad? Una garcha.

El argumento de la novela gráfica es bochornoso: en el Siglo XXIII, Mazinger es un mega-robot que pelea en una guerra que enfrenta a los países del Norte con los de Sur. Un estallido nuclear lo transporta a otra dimensión, donde la gente es del tamaño de Mazinger (o sea, gigantes) y Kabuto (el milico que pilotea al robot) tiene el tamaño de un action figure tipo los Super Powers de los ´80. Kabuto pega onda con una princesa del tamaño de Mazinger que anda en tetas por ahí, y pone su espada y su coraje al servicio de esta chica para combatir a sus enemigos. ¿Qué pasa en la primera batalla? De nuevo, explotan miles de misiles y el estallido transporta a Mazinger de nuevo a su dimensión, donde alguien le dice -¿dónde estabas, pelotudo? Te estamos buscando hace un año… -¿cómo un año? Para mí pasó sólo un día… Fin.

¿Qué tiene que ver esto con el Mazinger que todos conocemos? Poco. Es un robot gigante, tiene una espada hiper-pulenta y lo tripula un flaco apellidado Kabuto. El resto, no tiene la menor conexión con la saga creada por Go Nagai en 1972.

¿El guion tiene algún hallazgo que permita remar lo mediocre del argumento? No, casi nada. No hay buenos diálogos, no hay desarrollo de personajes… todo chatísimo, 100% basado en la machaca, excepto la escena en la que Kabuto le tira los galgos a la princesa.

Bueno, zafará el dibujo, me imagino…. De a ratos. Cuando Nagai (y su equipo) dibuja ejércitos, naves, armas, robots y explosiones, las páginas explotan de onda y polenta. El color (a cargo de Kazuhiro Amachi) está buenísimo, la narrativa es ganchera… Ahí la verdad que se luce. Y cuando dibuja la figura humana y especialmente los rostros, decís «ah, pero no aprendió nada… esto es igual de choto que los mangas que dibujaba a principios de los ´70». Posta, me cuesta entender que haya tenido tanto éxito un autor que dibuja tan mal el cuerpo humano y las caras de las personas.

¿Por qué está bueno tener este libro? No sé, por ahí por lo inusual, lo extraño que es todo. Una novela gráfica a color de Mazinger hecha exclusivamente para EEUU por el creador del manga original, seguro es algo que llama la atención. Después la leés y se te pasa.

Y vamos a lo más importante: ¿se consigue en algún lado? Veamos…

En Amazon hay un ejemplar usado a u$ 121, un choreo a mano armada. En MyComicShop hay un ejemplar en estado aceptable, a u$ 60. Bastante más que los u$ 8.95 del precio de tapa, pero bueno, pasaron más de 35 años. En EBay alguien ofrece por u$ 100 un ejemplar nuevito flamante, por u$ 79 un ejemplar que parece estar en un estado casi impecable, y por uno un poquito más «acariciado» están pidiendo u$ 35. No es para nada un mal precio. Después hay que ver el tema del envío, pero las opciones están.

En Japón, este libro se editó primero muy parecido a como había salido en EEUU (simplemente le agregaron páginas de textos y bocetos del autor) y más tarde, en 1999, salió una edición en formato más grande, sin los diálogos, para comercializar en el mercado de los art books. En ambos casos, las ediciones estuvieron a cargo de Kodansha… y son casi imposibles de encontrar hoy en día. Pude detectar un solo ejemplar en la web, en este caso en EBay, donde alguien lo ofrece a u$ 57.

En 1992, la editorial francesa Treville publicó el álbum en una edición muy cheta, con tapa dura… ¡pero con los textos en inglés y japonés! Sí, una edición bilingüe, editada en Francia, pero que no se puede leer en francés. Esto se puede conseguir en Wallapop (el Mercado Libre de España) a razonables 55 euros. Ah, hablando de España, al castellano tampoco se tradujo nunca este material.

En fin, para ser una obra que hace más de 25 años que no se reedita en ningún lugar del mundo, la cantidad de opciones para conseguirla no son tan pocas, ni tan zarpadas en cuanto a la guita que hay que poner. Si conocés a alguien que viaja a EEUU, la podés comprar por EBay, hacértela mandar por correo (gratis) al hotel o la casa donde pare el viajero amigo, y que te la traiga en su mochila. Es un truco que a mí me funciona bastante bien, casa vez que me entero de que algún amigo o familiar incursiona en tierras yankis. Pero reitero que, fuera de la bizarreada, la novela gráfica no reviste mayor atractivo a la hora de la lectura. Vos sabrás si vale la pena ir en su búsqueda. Yo la conseguí en una convención de EEUU a un poco menos de u$ 50, la leí y se la entregué en canje a un amigo, que me habilitó otros mangas que me parecieron mejores.