Los mangas shonen son en muchos casos los culpables del nacimiento y afición de lectores por la historieta japonesa.

Este término demográfico indica que la lectura está apuntada a un público adolescente y tiene grandes componentes de acción en donde los vínculos además juegan un rol altamente importante. La amistad y el trabajo en equipo son regla fundamental en estos mangas.

Este top es completamente personal basado en mi experiencia y apreciación. Las obras incluidas se han ganado un lugar muy importante en mi corazón y las considero sin dudas introductorias y claves en mi ruta lectora.

DRAGON BALL

Por supuesto Dragon Ball no podía faltar; esta es la obra con la que su autor, Akira Toriyama ha descubierto la fórmula del éxito y sembrado en infinidad de lectores un profundo amor perdurable en el tiempo. Es una historia que no envejece y que al día de hoy incluso pueden compartir diversas generaciones… pero ¿por qué? ¿Qué es lo que la hace tan icónica?

En el año 1984, las páginas de la revista Shonen Jump de la editorial Shueisha comenzaban a trazar las aventuras de un niño llamado Goku, un pequeño guerrero saiyajin que escondía una gran fortaleza en su interior que iría descubriendo con el correr de los capítulos.

Especialista en las artes marciales y portador de la esfera de cuatro estrellas (objeto de amplio valor sentimental, ya que era legado de su abuelo) iniciará un viaje plagado de batallas que lo harán cada vez más fuerte. En el camino se presentarán entrañables personajes que serán decisivos en su crecimiento y de mucha ayuda en peleas que librarán con seres que atentan contra la Tierra en búsqueda de su exterminio y poder total. Para resolver el caos que a menudo se desata producto de estos sangrientos combates, se utilizan las Esferas del Dragón, siete esferas con las que se puede invocar a Shenlong, un dragón que es capaz de conceder deseos, fuente de salvación para Goku y sus amigos, y también para la humanidad que se ve afectada.

Con esta premisa, que atraviesa un total de seis sagas, viviremos una experiencia alucinante, capaz de despertar intensas emociones.

El aprendizaje, la amistad y el valor, son una síntesis de lo que Dragon Ball significa; tanto los personajes que luchan junto a Goku, como los maestros que forjan su desarrollo, y los imponentes villanos que enfrenta están construidos a la perfección.

La narrativa es precisa, dinámica y atrapante, ¿y qué decir del dibujo? Akira Toriyama hace un trabajo increíble y realmente hermoso.

Considero que Dragon Ball sentó las bases de emblemáticas obras del manga, influenció a muchos autores y se consagró con el fanatismo y amor de una multitud de lectores.

ONE PIECE

No por nada One Piece es el manga más vendido de la Shonen Jump. Esta obra de Eiichiro Oda propone un largo viaje plagado de aventura en búsqueda de un profundo sueño… mientras expone verdades de nuestra realidad.

Monkey D. Luffy, quien sueña con ser el rey de los piratas, sale al océano con un pequeño bote en búsqueda de una tripulación. Con la libertad como bandera, el protagonista hará lo imposible por alcanzar sus objetivos, y en el camino se enfrentará con enemigos que no lo dejarán avanzar.

Tras forjar una gran tripulación y conseguir su primer barco, el Going Merry, se embarcan directo a la ruta marítima en búsqueda del “One Piece” un tesoro que unos cuantos años antes había anunciado el conocido Rey de los Piratas, Gold D. Roger, antes de su ejecución; este suceso fue el que dio comienzo a la “Era de los Piratas”, lo cual desató graves conflictos para el gobierno mundial.

Debo confesar que tenía ciertos prejuicios con la obra, que a la hora de leerla se desvanecieron por completo; One Piece presenta una historia apasionante que desarrolla un fuerte lazo sentimental con el lector, plagada de mundos, múltiples personajes de lo más diversos y fuertes críticas sociales que tienen que ver con el gobierno y el poder que se expresan a través Gobierno Mundial y la Marina, en donde son visibles la corrupción, los negocios oscuros y el abuso de poder.

Las guerras son otro aspecto que juega un rol muy importante en sagas de la serie; también los vínculos y el desarrollo de las historias de vida de los personajes y sus motivaciones.

La narrativa de la obra es impecable. Eiichiro Oda construyó un mapa alucinante, personajes entrañables, batallas únicas y una intertextualidad muy consciente.

SAINT SEIYA

En el año 1983 el maestro Masami Kurumada publicaba Saint Seiya. Con un gran éxito que salió de Japón hacía mundo entero, diseños de personajes extraordinarios y una historia mitológica, conocíamos a los Caballeros, jóvenes entrenados desde muy pequeños con el propósito de proteger a la diosa Athena. Cada caballero, poseedor de una constelación y una armadura, deberá desarrollar su cosmo hasta el máximo nivel para así dominarlo y ejercer técnicas excepcionales.

El protagonista de la obra es Seiya, el caballero de Pegaso que junto a sus compañeros Shun, Shiryu, Hyoga e Ikki, batallará por la diosa Athena -reencarnada en Saori Kido- para defender a la Tierra de las fuerzas del mal que pretenden derrocarla para así obtener el poder sobre el planeta.

La narrativa de este manga te mantiene expectante en todo momento, la acción está muy bien ejecutada y la utilización de la mitología es un elemento fuerte que le da el toque característico y distintivo a la obra; el dibujo y el diseño de los personajes es sin dudas icónico, las armaduras son únicas y de un estilo fenomenal.

Saint Seiya, detrás de las sanguinarias peleas por la justicia, expresa grandes valores como la fortaleza de la amistad, el crecimiento personal y el sentido de la justicia. Es por todas estas cualidades, que no podía no entrar en este top.

RUROUNI KENSHIN

Esta obra es muy importante para mí. Primero la consumí como animé (el primero que vi), y luego como manga, y en ambas experiencia me gustó por completo, por lo que tiene un gran lugar en mi corazón.

En los años ´90, Nobuhiro Watsuki desarrolla Rurouni Kenshin para la Shonen Jump. Situados en el año 11 de la era Meiji, tras 10 años del Bakumatsu, conocemos a Kenshin Himura, un vagabundo que debe convivir con un pasado como Hitokiri que lo atormenta y a lo que debe su nuevo estilo de vida.

El protagonista se presenta como un vagabundo en la ciudad de Tokio, posee una cicatriz característica en su rostro, porta una espada de filo invertido, y lleva a cuestas una mochila muy pesada, en donde su pasado como guerrero Hitokiri al servicio a los Ishin Shishi -patriotas de la Restauración que proclamaban la nueva Era Meiji y se oponian al Shogunato y su esquema de feudalismo- le ha dejado incontables secuelas. Ahora Kenshin elige vivir pacíficamente, convencido de que la paz siempre será mejor que la violencia, aunque es consciente de que no puede existir una sin la otra.

Durante el periodo del Bakumatsu, se ganó el apodo de Hitokiri Battousai, Battousai el destajador, y llegó a ser el asesino más famoso y temido de la época. Una vez terminados los conflictos, elige vivir como vagabundo y utiliza su espada de filo invertido para ayudar a quienes lo necesiten, como una especie de resarcimiento tras el infinito número de personas que han perdido la vida como cimientos de la nueva era que defendía.

Los primeros capítulos del manga sirven como introducción de los personajes que acompañarán a Kenshin. Rápidamente conocemos a Kaoru, una adolscente huérfana que se hace cargo del dojo de Kendo Kamiya, para seguir el legado de su padre.

Luego está Yahiko, que con 12 años lleva consigo un fuerte espíritu guerrero samurai; Sanosuke, un luchador persistente que lleva el Kanji de la maldad en su espalda; y Megumi, una doctora envuelta en el tráfico de drogas.

Más allá de las circunstancias en las que se conocen, este grupo se constituirá como una gran familia; Kenshin ahora, tiene un lugar donde volver. No tardan en aparecer viejos fantasmas del pasado que vuelven a la vida de nuestro protagonista: algunos buscan reclutarlo para formar parte del nuevo gobierno meiji, y muchos otros para tomar venganza.

El resultado narrativo es espectacular, sobre todo de los dos primeros arcos, en donde desarrollaremos una fuerte conexión con los personajes, incluso con los villanos; Watsuki no deja nada librado al azar en cuanto a la exposición de sus historias, lo que genera empatía en un lector que además comprende lo fuertemente ligados que están sus destinos con el contexto político que se atraviesa. Una sociedad que pretende reformarse e instaurar un nuevo orden trae consigo contradicciones teóricas y prácticas, propias de los seres humanos y la sociedad.

El autor, propone un viaje de evolución, de crecimiento personal, sobre cómo cerar las heridas, cómo perdonar y perdonarse a uno mismo, y demuestra que la batalla más importante es con nuestro propio ser; la redención no se encuentra cuando borramos el pasado y derrotamos a esos fantasmas, sino cuando los aceptamos y forjamos un nuevo camino con el deseo de vivir. El trasfondo histórico está muy bien utilizado, con periodos, fechas, batallas e incluso personalidades reconocibles.

Visualmente, lo que más llama la atención es el diseño de personajes, cada uno con un aspecto completamente auténtico y particular; y el nivel de detalle en las escenas de acción, que son totalmente atractivas y dinámicas.

YUYU HAKUSHO

Yoshihiro Togashi dio vida a una historia que se desarrolló en la Shonen Jump en los ´90 y se convirtió en un icono de la época.

Esta obra cuenta la historia de Yusuke Urameshi, un adolescente rebelde -mucho más exagerada esta fama por los rumores esparcidos- que muere atropellado por un auto tras salvarle la vida a un niño… ¿pero qué pasa si aún no era tu momento para dejar la Tierra? No se puede acceder ni al cielo, ni al infierno. En el mundo espiritual no esperaban este gesto altruista por parte del protagonista, por lo que deciden que Yusuke permanecerá en el planeta a cambio de resolver casos relacionados con la actividad paranormal y diversas entidades. Para esto, la shinigami Botan que se dedica a transitar de un lado a otro a los fallecidos, será la encargada de supervisar a Yusuke en su proceso para revivir.

A Yusuke le indican ciertas tareas para lograr recuperar su cuerpo a través de Koenma, hijo del gobernante del mundo espiritual Enma. Una vez cumplidas y con gran ayuda de sus amigos Keiko Yukimura y Kazuma Kuwabara, Koenma anuncia que Yusuke es un detective espiritual, y que pondrá sus habilidades a disposición para la lucha contra las diversas amenazas oscuras que atentan contra el mundo de los humanos.

El dibujo de Togashi mejora en cada viñeta, con diseños espectaculares, y escenas de acción altamente dinámicas. En cuanto al guion, es completamente adictivo y el universo que plantea está muy bien pensado y ejecutado, en donde el desarrollo de los mundos y sus reglas tiene un deber ser.

-Menciones Honoríficas

Por supuesto, me quedan afuera muchísimas obras shonen que considero excepcionales, por lo que las incluyo como menciones honoríficas. Astro Boy, del dios del manga Osamu Tezuka, Jojo’s Bizarre Adventure (sobre todo la saga Stardust Crusaders) de Hirohiko Araki, Bleach de Tite Kubo, Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, Noragami de Adachitoka y Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto.