Los Angirú, interestelares

La editorial Rabdomantes lanza Los Angiru Vol.4, nueva entrega de esta serie de historietas con mensaje ecológico apuntada al público infantil que escribe Ernesto Parrilla y dibuja Nacho Yunis.

En este nuevo librito de 24 páginas a todo color, siguen las andanzas de los Angirú. Esta vez, nuestros amigos van de visita al Planetario y tienen una aventura de proporciones espaciales. Sorprendentes peripecias y enseñanzas los esperan.

Va a llegar a las mejores comiquerías del país a $ 10.000, pero ya se puede conseguir con descuento en la pre-venta.