A todo Cachengue

Los dos primeros libros de Historieta Cachengue (la editorial fundada por Aleta Vidal y Nicolás Brondo) ya están en pre-venta. Cuando salgan a la venta en comiquerías, van a costar $ 14.000, pero ya podés comprarlos a $ 10.500 cada uno, o los dos por $ 19.000.

Telec+ster, la primera novela gráfica de Aleta Vidal como autora integral, tiene 76 páginas a todo color. Acá vamos a conocer a un grupo de amigos se mandan una tremenda cagada cuando son jóvenes qué los va a perseguir en su vida adulta, pero la experiencia va a ser más sobrenatural y toxica de lo que esperan.

Y en el mismo formato llega el Vol.1 de Love the Bomb, secuela de Chica Alien escrita y dibujada por Nicolás Brondo. El mundo no cambio un carajo. Después de que la Chica alien hiciera desaparecer una ciudad entera, los poderosos siguen haciéndole la vida miserable a la gente. Pero ya no son solo dos chicas alien. Son un montón! Y van a hacer explotar todo.

Aprovechá los precios de la pre-venta, que son irrepetibles.