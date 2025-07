A todo Trouz

La editorial Primavera Revólver anuncia unas cuantas novedades, entre ellas dos nuevos títulos para su Colección Trouz, la línea de historietas enfocada en la producción actual de autores y autoras locales.

El Arte del Fuego es el séptimo libro de esta colección, escrito por Néstor Barron y dibujado endemoniadamente por Marcelo Valentini. Son 144 páginas a todo color y va a llegar a las bateas a $ 25.900. La historia narra un viaje, el de Thierry Gheel, descendiente de una poderosa familia de banqueros aliados de los Fugger de Augsburgo, que manejaban a gusto el poder del Imperio Germánico y al propio Carlos V. Pero el viaje de Thierry no es solo a través de las mágicas y oscuras ciudades imperiales en aquella época cruel y contradictoria, plagada de personajes que dejarían una marca imborrable en la historia como Lutero, Paracelso, Erasmo y tantos otros. Es también la búsqueda de lo más profundo y prohibido, del origen de todas las cosas, de la sabiduría y el discernimiento. Es un viaje a través del Arte del Fuego: la alquimia. Pero no la torpe ciencia de cambiar plomo en oro, sino la fascinante aventura de transmutar los secretos del universo en Conocimiento.

Hotel es el séptimo libro de la colección Trouz, íntegramente a cargo de la talentosa Carina Altonaga. Son 96 páginas a todo color y va a llegar a las bateas a $ 18.000. Un hotel abandonado que quieren recuperar como atracción turística. Un pacto que no se ha cumplido. Un grupo de visitantes desprevenidos. Y un huésped inesperado… o no tanto. A veces, revivir el pasado no resulta como se esperaba. Carina Altonaga, que la rompió toda el año pasado con Chamán, vuelve a mostrar aquí su talento gráfico para la creación de climas y escenarios de pesadilla combinado con su sensibilidad para comprender los aspectos más oscuros de lo humano.