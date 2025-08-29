Blueberry, de festejo

Dargaud anuncia para Noviembre el álbum Sur la piste de Blueberry, una antología de 128 páginas pensada para festejar los 60 años de la aparición del primer álbum de Blueberry, la gloriosa creación de Jean-Michel Charlier y Jean Giraud para la revista Pilote.

El libro nuclea historias cortas, ambientadas en distintas épocas de la historia del mítico personaje, y tiene un elenco de autores descomunal en el que se destacan (entre otros) Blutch, Milo Manara, Enrico Marini, Michel Blanc-Dumont, Daniel Goossens, Matz y Dominique Bertail.

Fundamental es poco.