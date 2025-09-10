Croma, de Terror

Los sellos editores Black Cat Studio y Meridiana Comics se unen para publicar la antología Croma Comics Especial Súper Terror, que reúne 10 historias con los personajes de Croma Comics (y nuevas creaciones realizadas en exclusiva para esta edición).

El libro va a salir a fines de Octubre, para coincidir con Halloween, y promete espeluznantes aventuras autoconclusivas al mejor estilo clásico de las grandes revistas de terror de los años ´50.

Participan con sus historietas Ignacio Minaverry, Luciano Vecchio, Pedro Mancini, Max Fiumara, Patricio Oliver, Dolores Alcatena, Manu Loza, Quique Alcatena, Jules Inés Mamone y Pablo Vigo. Un elenco realmente infernal.

A estar atentos al anuncio de la preventa, porque sin dudas esta va a ser una de las publicaciones más impactantes del año.