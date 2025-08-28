Decur en Argentina

Cuando ya parecía bastante improbable que sucediera, se hace justicia: por fin se edita en nuestro país Cuando levantas la mirada, la gran novela gráfica de Decur que rompiera todo en Estados Unidos y otros mercados extranjeros.

Hotel de las Ideas se encargó de la edición argentina, que ofrece 184 páginas a todo color.

Lorenzo se acaba de mudar con su madre a una casa nueva, en un lugar apartado. La casa, vieja y polvorienta viene con un escritorio antiguo, lleno de cajoncitos. En uno de ellos, Lorenzo encuentra un cuaderno. ¿Qué contiene? ¿Historias, sueños, recuerdos? La lectura del extraño cuaderno es la puerta que lleva a Lorenzo a develar algunos misterios.

El libro llega a las bateas a $ 24.000 y se puede conseguir con descuento en la pre-venta.

