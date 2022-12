Diana y Billy contra los dioses

Parece que la respuesta a lo que propone Mark Waid en Lazarus Planet es positiva (por lo menos puertas adentro de DC), porque el evento va a tener un spin-off en Marzo, una serie de cuatro episodios que van a aparecer con periodicidad quincenal. Titulada Lazarus Planet: Revenge of the Gods, la historia enfrentará a la Familia Shazam y a Wonder Woman con los dioses del Multiverso DC, que son casualmente quienes les dieron sus fabulosos poderes.

Esto es secuela directa de Lazarus Planet y cuenta con guiones de la galardonadísima G. Willow Wilson y dibujos de Cian Tormey. ¿Por qué los dioses, que rara vez toman cartas en los asuntos de los mortales, ahora se deciden a sembrar el caos y el miedo y a torturar a los campeones que siempre defendieron a los mundos a los que les tocó proteger? Habrá que leer la saga para ver qué onda, y para ver cómo hacen Shazam y Wonder Woman para derrotar a semejante nivel de poder.