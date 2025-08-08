El libro de Repuestos

Repuestos es una saga de ciencia ficción creada por Rodolfo Santullo y Damián Couceiro para la antología Distopía, que fuera editada por Pictus.

En una sociedad devastada por la pobreza, en la que las personas han llegado al punto de tener que vender sus órganos para satisfacer sus necesidades básicas, algunos privilegiados que poseen los medios para vivir con comodidad, aprovechan la situación para perpetuarse en el poder y vivir eternamente.

Un grupo de rebeldes, liderado por Nicola, un politólogo avezado en guerrilla; Pol, un ex-policía; el Pinzas, un experto en sistemas, y Mira, una ex-militar, se enfrentarán al horrendo sistema tiránico personificado por el Interlocutor, el portavoz de El Concilio. Pronto, los atentados en contra del Concilio y las misiones para desbaratar el sistema de recolección de órganos pondrán a prueba tanto la crueldad de los opresores como las lealtades de los rebeldes.

Ahora Pictus lanza Repuestos como novela gráfica completa, en un libro de 104 páginas a todo color, que va a llegar a las librerías y comiquerías a $ 31.000, pero ya se puede conseguir con descuento en la pre-venta, en www.pictus.com.ar