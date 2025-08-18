Kaisha to Shiseikatsu: On to Off, en castellano

A partir de Diciembre, Panini suma a la línea de mangas que publica en España a la famosa Kaisha to Shiseikatsu: On to Off, de Shinnosuke Kanazawa. Se trata de una historia romántica que empezó allá por Abril de 2023 en formato webcomic, y que la editorial Square Enix adquirió para publicarla como serie regular a través de la web manga Gangan Pixiv. Actualmente, la obra se sigue serializando en Japón, cuenta con cuatro tomos recopilatorios y resultó nominada dos años consecutivos en los Next Manga Awards como mejor web manga.

El protagonista es Sotaro Amata, un oficinista de 27 años muy profesional que tiene encandilados a sus compañeros de trabajo gracias a su encanto, sobre todo a las mujeres. Sin embargo, en cuanto sale del trabajo, cambia de chip totalmente y se dedica a su mayor afición: vestirse con ropa de lolita. Akira Hanku es una de sus compañeras, tiene la misma edad y es considerada muy seria y estricta por los demás, ya que da prioridad a ser profesional antes que a socializar, por lo que no es nada popular y le tiene cierta tirria a Amata. Pero ella también tiene una afición inesperada, y es que fuera del trabajo se viste de forma muy masculina con ropa punk y piercings. Cuando ambos se cruzan tal y como son en su vida personal, la relación entre ellos cambiará para siempre.