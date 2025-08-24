La hora del Dominio

Meridiana lanza el nº1 de un nuevo comic book a cargo de autores argentinos llamado Dominio.

En esta primera entrega de 32 páginas a todo color, descubriremos que luego de la Segunda Guerra Mundial, la paz no fue tal. Preocupados por la amenaza de un nuevo conflicto, los Estados Unidos han tomado una medida drástica: la prohibición de todos los superhéroes.

Pero en la clandestinidad, el Bicho Azul continúa su lucha. Es en las sombras donde descubre una amenaza que viene de las estrellas. ¿Será capaz este héroe de la Edad de Oro de salvar a un mundo que lo persigue?

Sumergite en una aventura de la Edad Dorada de los superhéroes, con guion de Javier Ceriani e Ignacio Porto, dibujos de Alejandro Vázquez y color de Mariano De Venezia.

¡Además una historia extra, a cargo de Aleta Vidal y Exe Fernández Roel!

El nº1 cuenta con una portada alternativa de Quique Alcatena, vale $ 6.700 y se puede conseguir con descuento a través de la pre-venta.