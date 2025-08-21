Lo nuevo de Beibi Kebab

La editorial Deriva acaba de lanzar la nueva obra de Beibi Kebab.

La autora de la novela gráfica ¿Cuáles son los colores de la mañana? vuelve con un nuevo trabajo, una obra breve, fiel a su estilo lírico y contemplativo: ¿Qué sueñan cada noche las nadadoras?

En este relato de 36 páginas a todo color, Beibi Kebab recoge sus impresiones al volver a nadar de adulta. A través de sus ojos, redescubrimos movimientos que parecen danzas, instrucciones que parecen mantras. La autora de ¿Cuáles son los colores de la mañana? crea un tiempo suspendido para dejarnos flotando en un azul que lo cubre todo.

Buscala en las mejores comiquerías del país.