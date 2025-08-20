Lo nuevo de Fuchi Bayúgar

Fuchi Bayúgar, el destacado autor de Tortas Fritas de Polenta, vuelve con una nueva novela gráfica titulada Rúa.

La misma es una obra biográfica que cuenta la desafortunada vida de la familia Rúa, haciendo foco en la militancia y posterior secuestro y desaparición del hijo mayor Sergio, y luego la experiencia de su hermana Griselda, quien ha dedicado gran parte de su vida en la búsqueda de sus restos.

El libro es editado por la editorial Caravana, y se puede conseguir a $ 16.000. El contacto de la editorial es editorialcaravana@gmail.com.