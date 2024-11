Lo nuevo de Kotoyama

Después del éxito que significó Call of the Night (o Yofukashi no Uta, recopilada en Japón en 20 tomos, que en nuestro idioma está publicando Ivrea), Kotoyama está con ganas para volver, y para experimentar con un formato no muy habitual para el manga.

Su nueva obra, titulada Minasoko, es una historieta de 90 páginas, una especie de novela gráfica cuya primera parte se publicó este último miércoles en el 50º número de este año de la revista Shonen Sunday, de la editorial Shôgakukan. Como siempre, le dieron algunas páginas a todo color. Y la segunda parte será la última, lo que nos permite suponer que Kotoyama entregó dos tandas de 45 páginas. La misma se va a dar a conocer en el número de la antología que sale este miércoles, 13 de Noviembre.

Minasoko es una especie de thriller psicológico, al que la Shônen Sunday promociona con la frase «Tenía la sensación de que, ni bien desviara la mirada, iba a ser atacada».