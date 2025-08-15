Marvel en Octubre

Repasemos algunas de las rarezas que Marvel anuncia para el mes de Octubre.

Ahora que Disney tiene los derechos sobre TODO, está muy buena la idea de un team-up Fantastic Four/ Gargoyles. Y la vamos a explorar en un one-shot escrito nada menos que por Greg Weisman, el creador de las Gargoyles. Dibuja la notable Enid Balám, el villano de turno es Diablo y aparecen a saludar (entre otros) Tony Stark y el querido Isaac Christians, el cuasi-olvidado héroe de Marvel también llamado Gargoyle. Son solo 40 páginas, pero prometen muchísima emoción.

Otro one-shot será White Tiger: Reborn, donde la idea es darle chapa a Ava Ayala, actual portadora de los podres del White Tiger, que originalmente pertenecieran a su difunto hermano Héctor. Se trata de una gran celebración del primer héroe latino de la editorial y su legado, en la que escriben Daniel José Older y Cynthia Pelayo, reciente ganadora del premio Bram Stoker. Es una revistita finita, de 32 páginas, que ojalá alcancen para darle nuevo impulso al personaje.

Spider-Man Noir va a tener un nº1 de algo que Marvel no nos dice si será un one-shot, una miniserie, o una serie regular. Lo importante es que lo escribe el maestro Erik Larsen, con dibujos del ascendente italiano Andrea Broccardo. La historia está ambientada en los años ´30, en este universo hard boiled en el que Peter Parker es un detective privado y Gwen Stacy es una especie de femme fatale que lo contrata para resolver el misterio del asesinato de su padre.

Y un último one-shot interesante es Marvel: Black, White & Blood and Guts, una antología con tres historias cortas que van para el lado del terror (porque en Octubre se festeja Halloween). La primera está protagonizada por Blade (con guion de Al Ewing y dibujos de Kev walker), la segunda también (pero escrita por G. Willow Wilson y dibujada por Devmalya Pramanik) y la tercera es una de Iron Man, totalmente a cargo de Chris Condon.