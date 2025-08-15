Llegó el segundo número de Medium, el comic de Martín Sarlo que edita Inmortal Cómic Universo.
Este se titula «Médium & Záreck», porque co-protagoniza la aventura el personaje de Sebastián Rizzo, quien co-escribe junto a Sarlo. También participan en los dibujos Stas y el maestro Sergio Ibáñez.
Este número ofrece 26 páginas a todo color y sale con una tirada limitada de solo 50 ejemplares, numerados y firmados por ambos creadores (Sarlo y Rizzo). Se puede conseguir a $ 5000 en la cuenta de Instagram de la editorial, o en la Crack Bang Boom. También hay una promo para comprar los números 1 y 2 de Médium a $ 9.000.
