Oveja Negra, al libro

Oveja Negra, de Nicolás Mobilia y Mariano Laclaustra, fue publicado originalmente en el sitio D9 Comics. Ahora llega el libro, cortesía del sello Multiversal, que recopila los cuatro capítulos del arco argumental inicial de Oveja Negra e incluye muchos extras para totalizar 76 páginas a todo color.

Esta saga se inscribe en el universo compartido de Flor de Espadas, al cual conocimos en un comic de Nicolás Mobilia con Ignacio Segesso. Allí descubrimos una versión de Argentina repleta de historias y aventuras. Esta vez nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a fines de la Década Infame. Corral de Paz es un pueblo plagado de secretos y conspiraciones, controlado por la misteriosa figura de “El Lobo”. José Luis Castro es un luchador de peleas clandestinas sin rumbo en la vida, hasta que una revelación inesperada lo impulsará a enfrentar la tiranía de «El Lobo» y encontrar la verdad sobre la muerte de su padre. Para ello, asumirá la identidad secreta de Oveja Negra, un justiciero enmascarado que se presenta como un manifiesto de rebeldía y de azote al crimen.

Esta obra reinterpreta la épica gauchesca desde una perspectiva moderna, sumando elementos de otros géneros narrativos clásicos como el relato heroico y la novela negra.

El libro va a llegar a las comiquerías a $ 17.000, pero ya se puede conseguir con descuento en la pre-venta.