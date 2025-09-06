Pablo Vigo canta Victoria

Victoria nunca se sintió parte de algo. Esta es su historia, ya sea que este escrita por ella o contada por otra persona las aventuras de Victoria la llevan a enfrentarse a un pirómano, a correr de la policía por comprar un juguete de plástico en el Parque Rivadavia, a ir al cine con su amiga Julieta a ver una película de terror como a confrontar una logia de oligarcas que controlan al país. ¿Qué quiere Victoria?

Pablo Vigo conjura una historia sobre la frustración, los terrores mundanos que hacen a nuestra existencia y sobre el deseo de tener algo (una mesa de café, una ballena de plástico, lo que sea) para poder echar un ancla.

Victoria es una novela gráfica breve, que comparte un libro de 128 páginas con otros cinco relatos que iluminan los conflictos internos sobre el deseo de conectar con la familia y con aquellos actores que consideramos pasajeros en nuestra vida.

El libro, editado por Maten al Mensajero, va a llegar a comiquerías y librerías durante este mes, a $ 21.500.