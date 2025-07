Se recopila Leopoldo

Normalmente no cubrimos en este espacio la recopilación en libros de material reciente, porque no debería ser noticia, sino lo más normal del mundo. Pero, cuando ya creíamos que no íbamos a tener la posibilidad de sumar a nuestras bibliotecas a Leopoldo, llega el anuncio de que el sello GComics lanza el Vol.1 de esta maravillosa serie creada por Guillermo Saccomanno y Cacho Mandrafina que conocimos gracias al suplemento de historietas de Télam y la revista Fierro.

Una ciudad dentro de otra ciudad. Una historieta dentro de otra historieta. Un misterio que encierra todos los misterios. El joven Leopoldo visita la librería de Lutz, un enigmático sujeto que puede conducirlo a la pista de un episodio extraviado de Oesterheld y Breccia. A partir de este primer encuentro, se gestará un extraño vínculo entre el joven y el librero, que los transportará a distintos episodios dramáticos de la historia argentina. Una obra atrapante donde el tiempo se vuelve dúctil y el misterio se funde con la historia argentina, de la mano de un guion impecable y el trazo inconfundible de Mandrafina.

El libro ofrece 150 páginas en blanco y negro y va a llegar a las comiquerías a $ 29.000, pero hasta el 5 de Agosto lo podés conseguir con descuento en la pre-venta.