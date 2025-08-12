Vidal y Brondo, monstruosos

Tras la serialización en el e-zine de Loco Rabia, ahora llega al papel Road Monster, la saga escrita por Nicolás Brondo y dibujada por Aleta Vidal, que se suma a la Colección Grampas, obviamente dentro de la editorial Loco Rabia. Con un diseño cuidado y máxima fidelidad artística, Road Monster se convierte en un comic de 64 páginas a todo color.

En un mundo post-apocalíptico, desértico y desolado, un hombre llamado Samuel viaja con su hijo Elías. Su misión: enfrentar mutantes, fantasmas de un pasado que los atormenta y una maldición que atraviesa generaciones. Una tarde arde, un virus desfigura humanos; un momento define todo lo anterior. Road Monster mezcla supervivencia, tensión emocional y bestias deformes, mostrándose como una narración intensa y condensada en formato minimalista.

Va a llegar a las comiquerías a $ 10.000, pero ya se puede conseguir con descuento en la pre-venta.