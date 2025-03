Vuelven los Marvel Knights

Marvel anuncia para Junio el nº1 de la miniserie de seis partes titulada Marvel Knights: The World to Come!, definida como «una nueva evolución del Universo Marvel», y a cargo de dos de los autores que brillaron a fines de los ´90, cuando la línea Marvel Knights irrumpió en escena y le devolvió a la Casa de las Ideas un impulso creativo genuino y original.

Los consagradísimos Quesada y Priest nos llevan a Wakanda, donde veremos asombros sucesos que involucran a T’Challa, Storm, Shuri y demás, y que tendrán consecuencias en todo el mundo. T´Challa muere, y sin su rey, Wakanda es vulnerable a la rapiña de todo tipo de villanos, mutantes y hasta héroes que quieren tomar el control de la tecnología más avanzada del planeta. Un desafío tribal va a definir la sucesión al trono de Wakanda, y el misterioso vencedor será el líder la poderosa nación, mientras el futuro del Universo Marvel pende de un hilo.

Los autores prometen cambiar para siempre la mitología de Marvel y reinventar a su héroes más legendarios de manera atrevida e impredecible.