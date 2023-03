Cowboys Enmascarados (parte 10)

Hoy nos toca hablar del único cowboy del Lejano Oeste que estuvo en los siglos XIX y XX: el segundo Two-Gun Kid.

-¡Pará! ¿Me estás diciendo que hubo un primer Two-Gun Kid?, me dice el imaginario Fantino Comiquero.

Y… sí. De hecho, Two-Gun Kid era uno de los westerns señeros de la Marvel desde la década de 1950. Solo que el primer personaje con ese nombre, Clay Harder, no estaba enmascarado ni tenía identidad secreta. El Two-Gun Kid era el seudónimo por el que este justiciero del Oeste era conocido.

Pero claro, para 1962, el western empezaba a quedar “out” y los personajes enmascarados volvían a estar “in”. Los Fantastic Four ya habían comenzado su andadura y ya empezaba a notarse su influencia. Así, el Two-Gun Kid renacería en una nueva versión, que decididamente empezaba a mezclar elementos de lo que iríamos a conocer como el estilo Marvel. En el nº 60 de la revista Two-Gun Kid, de Noviembre de 1962, Stan Lee y Jack Kirby nos presentaban al nuevo Two-Gun Kid. Matt Hawk era un joven abogado recibido en Harvard que llegaba a Tombstone, Texas, a ejercer su profesión. Y lo primero que pasaba era que un grupo de cowboys lo molestaba públicamente y solo lo dejaban en paz cuando Nancy Carter, la maestra del pueblo y media hermana de uno de los de la pandilla, se metía en el medio. Rápidamente se notaba que entre Matt y Nancy había onda.

Días después, Matt vuelve a enfrentarse con estos tipos de avería cuando intentan molestar a Ben Dancer, un antiguo pistolero retirado. Ben decide que lo mejor que puede hacer es enseñarle todo lo que sabe a este abogado que parece tener el corazón en el lugar correcto. Tras un periodo de entrenamiento, Matt es un eximio luchador y experto con las armas de fuego. Decidido a hacer que prevalezca la justicia y defender a los oprimidos, se pone una máscara y adopta una identidad secreta para que nadie pueda conocer de sus actividades paralegales como vigilante enmascarado. Y, en un guiño a la serie anterior, adoptará el nombre de Two-Gun Kid, que era el título de una serie de novelas populares de un personaje de ficción que él leía de joven.

De ahí en más, el Two-Gun Kid se convierte en una leyenda del Oeste, que hará justicia con su identidad secreta. Solo conoce su doble identidad su compañero y amigo, el herrero Boom-Boom Brown, un tipo grandote que normalmente lleva puesto un sombrero muy alto. El Two-Gun Kid no solo enfrentará a los típicos cuatreros y bandidos de turno, sino que se topará tanto con personajes reales del Far West como Frank y Jesse James, Geronimo y Billy The Kid, como con personajes disfrazados y hasta con poderes que bien podrían ser de la galería de villanos de Batman: The Fox (un villano con un mascara de zorro), The Panther, The Rattler (villanos sin poderes pero con trajes deudores de los superhéroes), el Silver Sidewinder (un tipo capaz de hipnotizar al Kid) y Hurricane (que ingirió un extracto indio y adquirió supervelocidad por un tiempo). Tal vez el más interesante de todos sea el Purple Phantom, un cuatrero líder de una pandilla que aparentemente es un fantasma: de repente no se le ve la cabeza o le desaparece el cuerpo, aunque en realidad lleva puesto un traje fosforescente reversible: cuando lo pones del lado negro, parece desvanecerse en la oscuridad como un fantasma. Atenti con esto, porque ya venía de otro lado y va servir a posteriori para… pero no nos adelantemos.

También va a empezar a aparecer en las historias otro tópico del Universo Marvel: el team-up con otros personajes. El Two-Gun Kid va a tener aventuras en conjunto con los otros dos cowboys estrellas de Marvel en esos años, el Rawhide Kid y Kid Colt: Outlaw, tanto en su título como en el de ellos. De hecho, en una de estas historias, vuelven a usar el truco del “fantasma” con pintura fosforescente que brilla en la oscuridad, esta vez como truco de los héroes para detener a un grupo de bandidos.

Tras los primeros tres números, Kirby va a abandonar la serie y quien lo reemplace por un largo tiempo será Dick Ayers, un profesional que se dedico a muchos de los títulos de segunda línea de la Silver Age marveliana, incluyendo todos sus westerns. Lee también dejará los guiones a manos de una multitud de guionistas como Larry Lieber, Al Hartley, Steven Skeates, Gary Friedrich, Sol Brodsky, Roy Thomas, Denny O’Neil, etc. Tras la salida de Ayers de la serie lo reemplazarian varios dibujantes más, aunque quien mas permanecería sería Odgen Whitney (el mismo de Herbie, del que hablamos en la Comiqueando Digital nº5). No voy a nombrar todos los entintadores porque fueron muchísimos.

Sin embargo, las ventas no acompañaban y, tras el nº 92 (Marzo de 1968), Matt Hawk se quedaba sin historias nuevas… aunque hubo una triquiñuela: se tomaron antiguas historias del primer Two-Gun Kid y se las hacía pasar por aventuras de un joven Matt Hawk, antes de empezar a ejercer como abogado. A veces redibujaban las figuras para ponerle el nuevo traje. A veces ni eso. Todo sea por tener “nuevas” aventuras a un costo casi cero.

Pese a la cancelación de esta revista, la carrera de Matt Hawk va a tener un segundo aire por obra y gracia del conocido truco del viaje temporal. En el nº142 de Avengers (escrito por Steve Englehart y dibujado por George Perez) Thor y Moondragon llegan al Tombstone del Siglo XIX y encuentran a Hawkeye, quien había sido desplazado primero por Kang. Alli conocen a varios de los héroes del Oeste de la Marvel (incluyendo a Matt Hawk) y logran detener los planes de Kang para alterar el pasado y de esa manera cambiar el presente. Al terminar, el Two-Gun Kid (que se hizo amigo de Hawkeye) les pide que lo lleven al futuro. Y lo hacen. Junto con Hawkeye (que deja los Vengadores por un tiempo), se van un año a recorrer el Oeste del Siglo XX, a vivir aventuras de bajo perfil, hasta que, atacado por la nostalgia, Matt pide que lo devuelvan a su tiempo. De ahí en más, este viaje temporal será continuamente reconocido en la Marvel en cuanta aparición en el Oeste haya de los personajes del Siglo XX. De hecho, en la serie de She-Hulk del 2005, la Time Variance Authority (algo así como la agencia que controla la continuidad en el Universo Marvel) lo manda al Kid al presente, para que no haga cambios en el futuro. Y se va a convertir en secundario de la serie: lo veremos primero trabajar como cazador de recompensas legal, luego como parte de la Iniciativa de Tony Stark post Civil War y saldrá con una de las abogadas del estudio de She-Hulk. Teóricamente aún continúa ahí.

Sin embargo también hay historias ambientadas en el Oeste y acá es donde la cosa se complica. Por un lado en Two-Gun Kid: The Sunset Riders (1995, guion de Fabian Nicieza y dibujos de Christian Gorney), al volver del futuro Matt Hawk sabe cuándo morirá de acuerdo a los libros de historia. Y al final resulta que sí, Matt Hawk y el Two-Gun Kid “mueren” y adopta una nueva personalidad: Clay Harder (el nombre del primer Two-Gun Kid) y se va a vivir a otro lado… hasta que en Blaze of Glory (de la que ya hablamos en entradas anteriores) retoma por última vez su rol del Two-Gun Kid, para morir en el enfrentamiento final. Aunque eso se contradice con The Marvels Project, donde un anciano Matt Hawk fallece en un hospital en 1938… y volvemos a encontrarlo vivo en el presente (viaje temporal, ¿se acuerdan?). O sea, ¿volvió al pasado o no? ¿Se pasó por las bolas a la TVA? ¿Cuál de las dos muertes está en continuidad? ¿O son de tierras paralelas? Sí, sí, tampoco lo sabemos. Las paradojas temporales son así, papu, voto a San Gruenwald. Lo único que podemos decir es que su última aparición es en la serie del 2017 de The Falcon, aparentemente como un espíritu.

Ahora, si creen que la biografía del Two-Gun Kid es compleja, agárrense con el próximo personaje. Que tiene mezcladas ya no una compañía sino… TRES. Y tiene legado. Y hay robos descarados de propiedad intelectual. Y un legado. Y cambios de nombres. ¡Excelsior!

(Muy pronto, una nueva entrega)