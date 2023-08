Cowboys Enmascarados (parte 14)

Habíamos dejado al Phantom Rider a comienzos del Siglo XXI, aparentemente con todo resuelto: Lincoln Slade devuelto al mundo de los espíritus gracias a Carter Slade, y su descendiente Hamilton como su heredero natural en tiempos actuales, aunque es básicamente un héroe de tiempo parcial, casi olvidado. En Avengers Forever, un Phantom Rider (no se aclara si Lincoln o Carter) aparece como parte de los héroes del western que aparecen en un par de episodios de la maxiserie, en lo que es un cameo glorificado.

En el 2006, Peter Milligan (en guion) y Michael Allred (en dibujos) hacen que Carter Slade sea parte del grupo que ayuda en el infierno a Dead Girl y el Doctor Strange en una miniserie muy fumeta que es divertida pero que aporta poco. Al año siguiente, Hamilton Slade es uno de los héroes que ha firmado para la Initiative después de Civil War y tiene algún papelito pequeño en algunos números. Y también el Phantom Rider aparece como cameo en el nº 6 de Ghost Rider: Heaven’s on Fire del 2009, como parte de las muchas versiones del Espíritu de la Venganza que efectivamente conforman al Ghost Rider en el tiempo.

Sin embargo, el próximo desarrollo serio del personaje (bueno, personajes) ocurre en el 2010 en la miniserie de Hawkeye & Mockingbird, de la mano de Jim McCann (en guion) y David López (en dbujos). Allí, la recientemente resucitada Mockingbird vuelve a juntarse con Hawkeye y terminan enfrentados a una conspiración mafiosa creada por el villano Crossfire y su benefactor… el mismísimo Lincoln Slade, quien posee a Jaime, la hija de Hamilton Slade, y la convierte en una nueva Phantom Rider, completamente decidido a eliminar a Mockingbird. Y la única manera de detenerlo es traer a Hamilton Slade, para lograr exorcizar a su antecesor del cuerpo de su hija. Cosa que logra, aunque fallece en el intento… Jaime ahora está lista para vengar a su padre y liquidar a quien cree que fue responsable de esa muerte: Mockingbird. El potencial para que reaparezca está ahí… sin embargo Jaime Slade no ha vuelto a verse como la nueva Phantom Rider por el momento.

Quienes sí han vuelto a aparecer son los hermanos Slade. Carter fue visto como parte de un grupo de fantasmas convocados por Demon Rider (otra de la estirpe de los Espíritus de la Venganza… pero esa es otra historia) para ayudar a un bebé mitad demonio-mitad dios en la miniserie War of the Realms: Journey Into Mystery, en un nuevo cameo glorificado. Mientras tanto Lincoln Slade vuelve a intentar complicarle la vida a Mockingbird en la miniserie del 2016 que escribe Chelsea Cain y dibuja Kate Niemczyk, más específicamente entre los nºs 6 y 8. Digamos que no es algo muy serio, si pensamos que todo ocurre en un crucero / convención nerd con un misterio que se resuelve en un tono bastante jocoso.

Desde entonces, ninguno de los Ghost/Night/Phantom Rider han vuelto a aparecer. Con lo que al fin terminamos con el personaje.

En Marvel, claro está.

Porque, como recordarán; Rex Fury, el Ghost Rider de Magazine Enterprises, tras el cierre de la editorial cayó en dominio público. O sea que podía ser usado por cualquiera. Y aquí entra en juego Bill Black, el editor (y muchas veces guionista y dibujante principal) de AC Comics, una pequeña editorial que había comenzado en los años ´70. Al principio, AC producía fanzines que reimprimían series de la Golden Age y poco a poco creció hasta crear historias originales con personajes nuevos y con aquellos que estaban libres de derechos. Y si alguno tenía marca registrada en otras compañías… le cambiaban el nombre. Así, el Blue Beetle de la Charlton se convirtió en el Scarlet Scorpion en AC, el Daredevil de Lev Gleason se convirtió en Red Devil, la Phantom Lady de Quality/Fox se convirtió en Nightveil… y Rex Fury, Ghost Rider, se convirtió en The Haunted Horseman. Tras lograr un cierto éxito con la serie Femforce (que apareció en 1982… y se publica aún hoy), el Haunted Horsemen se convertiría, dentro del universo AC, en una especie de Spectre, un Cazador de Limbo que evita que las criaturas malvadas se escapen de allí e infesten nuestro mundo dotados de poderes mágicos por el mago Azagoth, el mismo que empodera a Nightveil en dicho universo.

Tal vez lo más interesante del universo AC sea su capacidad de sostenerse en el tiempo, porque – en general- su material es más bien mediocre. No horrible, solo mediocre. Y esto también pasa con el Haunted Horseman, cuya única virtud parece haber sido que le dio trabajo de nuevo al ya anciano Dick Ayers para reunirse nuevamente con su personaje señero. Es que Bill Black le mandó las revistas donde aparecia el personaje para honrarlo y Ayers le preguntó por qué mejor no lo llamaba para dibujar nuevas historias. A Black le pareció una gran idea y un veterano Ayers volvería a dibujar por última vez a su personaje icónico en las revistas de la AC.

Ahora sí, podemos hacer que el Ghost Rider / Phantom Rider / Haunted Horseman se aleje por la pradera hacia el ocaso.

Para la próxima entrega, un nuevo personaje…