Cowboys Enmascarados (parte 5)

Como dijimos en el capítulo anterior, la carrera de John Tane, alias Johnny Thunder, venía desde 1948. Sin embargo para 1961, el western como género empezó a perder fuerza en los comic books a manos de los nuevos superhéroes que traía DC (justamente al revés de lo que pasaba cuando empezaron las historias de Johnny Thunder.) Por eso, en la All-Star Western nº117 (en una historia dibujada por Gil Kane), Johnny conseguía guionista nuevo (Gardner Fox, que reemplazaba al escriba casi perpetuo de Johnny, Robert Kanigher) y estrenaba una rival tan enmascarada como él: Madame .44.

Madame .44 se había ganado la fama de ser un bandido a lo Robin Hood: solo le robaba a gente que hacia negocios turbios de manera legal, y le devolvía el dinero a los perjudicados (menos un diez por ciento para pagarle a quienes la ayudaran con los delitos). Y esto era así porque su padre, tras descubrir una mina de oro, había sido estafado por su socio que lo dejó sin un peso, todo de manera legal. Por supuesto, la llegada a Mesa City la pone en conflicto con Thunder. Conflicto que desde el inicio está cruzado con el interés romántico del uno con el otro. Y además, cada uno quiere descubrir bajo qué identidad se oculta el otro. Ella empieza a sospechar que John Tane es en realidad Thunder y éste cree que la verdadera identidad de Madame .44 es la de Jeanne Walker, la nueva fotógrafa del pueblo. Cuando parece que se están por descubrir mutuamente las identidades, en All-Star Western 119… la revista se cancela sin más. Y tanto Johnny como Madame .44 caen en el limbo.

Recién en 1980 (bueno, excepto por un cameo grupal en Showcase nº100 en 1978) la historia de Johnny Thunder y Madame .44 va a ser resuelta, en una historia escrita por Mike Tiefenbacher y dibujada (de nuevo) por Gil Kane. En ella, ambos detienen a un bandido, se salvan el uno al otro, reconocen sus identidades secretas públicamente, se casan y son padres de dos hijos.

Por supuesto tras la Crisis (donde ambos aparecen, como casi todo el Universo DC) ambos apenas tienen apariciones. En el nº 85 del segundo volumen de Swamp Thing (en 1989), Rick Veitch los hace a ambos parte fundamental en la historia donde logran liberar a un Swamp Thing viajero del tiempo de manos del hechicero Wise Owl y su involuntario sirviente El Diablo (ya hablaremos de él, paciencia). Todo eso mientras Madame .44 parece tentarse con engañar a su esposo con Bat Lash (otro personaje western de la DC) pero al final no lo hace. Las otras dos apariciones de Johnny Thunder con algo más que un cameo serán en Armaggeddon: The Alien Agenda nº3 (guión de Jonathan Peterson, dibujos de Alan Weiss y tintas de joe Rubinstein), donde ayuda a otro viajero del tiempo, esta vez el Captain Atom, enfrascado en una pelea con Monarch (se lo pueden ahorrar la verdad); y en el Annual 2 de Impulse, de 1995 (guion de Tom Peyer, dibujos de Anthony Castrillo y tintas de Sam Glanzman) donde resulta que Max Mercury (que vivió un tiempo en el Siglo XIX) parece ser clave en el desarrollo y decisión de un niño llamado John Tane para que, años después, se vuelva Johnny Thunder (una precuela bastante entretenida). De ahí en más, no hemos vuelto a saber ni de Johnny Thunder ni de Madame . 44

Pero volvamos en el tiempo, de nuevo a 1948, para que aparezca otro cowboy enmascarado de la DC: Nighthawk.

Nighthawk apareció en el nº 5 de Western Comics, creado por Joe Millard en guiones y Charles Paris en dibujos. Hannibal Hawkes viaja de pueblo a pueblo con su carreta y se gana la vida arreglando las cosas,. Pero, cuando encuentra alguna injusticia, se pone una mascara negra, una camisa del mismo color con el diseño estilizado de un halcón en el pecho, y se convierte en el justiciero Nighthawk. Sus historias siempre fueron de segunda fila, sin aparecer en la tapa más que una sola vez (en el nº 36 de la revista), escritas por varios guionistas aparte de Millard (como Frances Herron, Gardner Fox y Don Cameron) y con varios dibujantes también (Rubén Moreira, Carmine Infantino, Gil Kane, etc), en historias no particularmente interesantes. Tras el nº 76 , en 1959, Nighthawk deja de tener serie propia y solamente vuelve a aparecer en el nº 3 de Crisis para ser engullido por la Antimateria.

En realidad, lo más interesante que pasa con Nighthawk tiene que ver con la continuidad retroactiva. Y con Hawkman. Para explicar el caos de continuidad que tuvo este personaje post-Crisis, la solución que se encontró fue establecer que Hawkman es un avatar del Dios Halcón, que muere y resucita muchas veces, lo mismo que Hawkgirl. Y en una de esas encarnaciones fue Nighthawk (así como Hawkgirl fue Cinnamon, otro personaje del Oeste de la DC). Así que todas las apariciones tuvieron que ver con ese legado…

…Hasta el reseteo de los New 52 en el 2011. En esta versión, Nighthawk y Cinnamon aparecerán como secundarios en All-Star Western, para darle una mano a Jonah hex en New Orleans, donde ambos se han radicado y son como los vigilantes enmascarados locales a principios del Siglo XX. Allí averiguamos un poco más de la infancia de Hannibal Hawkes (criado por un antiguo esclavo que lo tomó como aprendiz en un barco ballenero y que fue casi como un segundo padre para él) y además tiene un antiguo medallón indio que tanto a él como a su compañera le dan habilidades curativas y fuerza más que humana. No sabemos si después serán las reencarnaciones de los Hawks o no en la nueva continuidad, eso sí.

Desde ya, con Nighthawk no se acaban los vaqueros enmascarados del universo DC. Continuaremos con ellos en nuestra próxima entrada.