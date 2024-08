En 2020 la editorial Deriva sorprendió con una serie digital que consta de cuatro partes que, a su vez, estaban divididas en cuatro capítulos publicados entre dicho año y el 2023. Básicamente, aquellos que seguimos “Efecto Malena” desde el día uno, sabíamos que teníamos un mes de lectura trepidante y serializada, como suele ocurrir en otras latitudes (o como pasaba acá en las antologías de Record o Columba). Esta reseña no es solamente para recomendar una gran obra que desafió la lectura argenta en más de un aspecto, sino para celebrar su edición en papel, concretada a mediados de este año.

“Efecto Malena” es una lectura desafiante desde el primer capítulo de la primera parte, donde nos enteramos que hay una pareja embarazada. Apenas arranca la acción, notamos que la historia transcurre en dos tierras paralelas. El protagonista en ambos mundos es Ariel. En un mundo, el parto sale bien con dos mellizos saludables, y en el otro, tanto la madre como el recién nacido mueren. ¿Querés agregarle más cosas a la trama? La nena que sí logró nacer, Malena, fue anotada un 29 de febrero (si quieren un dato curioso, la serie arrancó en un año bisiesto y su publicación física se da… en un año bisiesto. Terminá de leer la nota y andá a jugarle al 29). Esto de raro no tiene nada, si no fuera porque Malena desaparece durante los años no-bisiestos, y además la gente de su entorno se olvida por completo de su existencia. Es decir, solamente existe solo cada cuatro años. Si piensan que esto es mucha data, sepan que solo hablo de lo básico de ese primer capítulo. Todavía no dije más del resto de la primera parte y faltan tres más, pero por supuesto me voy a guardar unas cuantas cosas.

Rodrigo Canessa se la juega por completo con una idea totalmente retorcida, compleja y tentadora. Algo que en manos de un mediocre puede terminar de forma enrevesada e inentendible. Sin embargo, sabe usar bien los tiempos de cada capítulo y parte. Siempre cierra con un cliffhanger, excepto en el final, al estilo de una serie regular comiquera que presenta una saga y busca dejarte enganchado y con ganas de más. Obviamente la espera se hacía sentir con el final de cada parte, porque sabíamos que íbamos a esperar un año, como con las series de televisión. Pero siempre valía la pena, porque Rodrigo eleva la vara del misterio y del “mindfuck” que conlleva presentar mundos paralelos.

Y por esto creo que “Efecto Malena” es una gran deudora de Twin Peaks a diferencia de muchísimas historietas (mal) referenciadas como tal. Siempre se pone a la gloriosa serie de David Lynch y Mark Frost como comparativa cuando está presente la fórmula “pueblo chico, infierno grande”. Bueno, Twin Peaks es mucho más que eso. Está bastante presente la figura de las dobles personalidades (a lo Alfred Hitchcock en Vertigo, por otro lado) o doppelgangers, algo clave en este comic y que encima se fusiona con la idea de los mundos paralelos. Hay momentos donde hay tres Arieles presentes, distintos entre sí por varios motivos. Además, como la serie de televisión, “Efecto Malena” es un policial. Con elementos sobrenaturales y de ciencia ficción, si, pero esencialmente es una investigación liderada por el detective Piro… y sus versiones alternativas.

¿Qué es el “efecto Malena”? Es el gran mcguffin, una chica que logra linkear distintas realidades donde, por culpa de ella (o a su pesar, más bien), las cosas se alteran para mal. Como Laura Palmer, que es sin querer un eje central de una historia en la que no participa, Malena lo mismo: afectó al padre que perdió a su mujer en el hospital, afectó al padre que la perdió a manos de un secuestrador, afectó a una persona que fue asesinada por ser igual a su padre… Entienden la idea. Y en un gran golpe de efecto, mientras vemos cómo múltiples vidas de múltiples realidades se van a la mierda, Rodrigo aprovecha majestuosamente sus últimas cuatro balas, es decir, los últimos cuatro capítulos de la serie, para dar un cierre que no te ves venir ni de casualidad. De golpe, el misterio construído en doce capítulos previos cambia por completo, lo que logra a la distancia que el viaje valga muchísimo la pena. Malena en definitiva es una excusa, un vehículo para que las cosas que tienen que pasar, pasen. Y nunca de la forma que uno espera. Se celebra mucho un comic que es cero obvio con el lector.

Por supuesto que nada de esto sería posible de ver si no fuera por el trazo de un Matías de Vincenzo con muchísimas pilas e inventiva. El binomio Canessa/De Vincenzo es clave para el éxito de la historieta: muchas cosas se cuentan de forma visual, y Matías la resuelve con una narrativa sencilla, clara. No solo sus personajes son expresivos, sino el estilo de dibujo, suave por momentos y ásperos en otros, sabe ilustrar la tensión y el misterio que necesita una historia de este calibre, con un encanto símil amerimanga que no desentona en lo más mínimo. Estamos frente a un artista que sabe cambiar de registro en varios momentos, con una versatilidad que lo convierte en uno de los dibujantes más interesantes de estos últimos años, uno que sabe ser original y aportar con dignidad a la historia, sin querer ser más que el guion o sin tirarse a menos.

“Efecto Malena” es una rara avis. Desde su concepción como una serialización espaciada, algo no muy común en Argentina (las -pocas- historias que se serializan tienden a continuar desde que empiezan hasta que terminan), y sobre todo con una gran apuesta al formato digital. Si sos de esos que no pueden leer en digital, la editorial Deriva tuvo la deferencia de pensar en vos y compiló todo en un glorioso tomo de 200 páginas, para que “Efecto Malena” se pueda atesorar de forma física. Sin duda, una de las publicaciones del año, y tanto Rodrigo Canessa como Matías de Vincenzo son dos artistas cuyos movimientos conviene seguir de cerca sus, sea juntos o por separado.