El Universo Amalgam (parte 4)

Tromo Paper-latorio

Rápidamente las 24 revistas de Amalgam salieron editadas en libros, dos por editorial, con la primera camada por Octubre del ’96 y la segunda más cerca de Noviembre del ’97).

The Amalgam Age of Comics: The DC Comics Collection: Amazon nº1 Assassins nº1 Doctor StrangeFate nº1 JLX nº1 Legends of the Dark Claw nº1 Super-Soldier nº1



The Amalgam Age of Comics: The Marvel Comics Collection: Bruce Wayne: Agent of S.H.I.E.L.D. nº1 Bullets and Bracelets nº1 Magneto and the Magnetic Men nº1 Speed Demon nº1 Spider-Boy nº1 X-Patrol nº1

Return to the Amalgam Age of Comics: The DC Comics Collection : Bat-Thing nº1 Dark Claw Adventures nº1 Generation Hex nº1 JLX Unleashed nº1 Lobo the Duck nº1 Super-Soldier: Man of War nº1

: Return to the Amalgam Age of Comics: The Marvel Comics Collection: Challengers of the Fantastic nº1 The Exciting X-Patrol nº1 Iron Lantern nº1 The Magnetic Men featuring Magneto nº1 Spider-Boy Team-Up nº1 Thorion of the New Asgods nº1



Durante muchos años estos tomos compilatorios (con portadas a cargo de Dave Gibbons y Rodolfo Dimaggio) fueron muy difíciles de conseguir, incluso más que las 24 revistas individuales. Para este año, Marvel y DC anunciaron una nueva reedición de todo el material de Amalgam en un Omnibus de 1024 páginas, cuya fecha sufrió varias modificaciones y retrasos. En este momento, está anunciado para el 31 de Diciembre. Veremos si esta vez cumplen.

LAS TRADING-FIGUS

El 28 de febrero de 1996 la más importante empresa de trading cards, Fleer/SkyBox, saca a la venta la colección Marvel DC Amalgam, que traía 7 figus de cartón por paquete, a razón de 24 paquetes por caja. Como movida promocional regalan tres figus raras que componen un tríptico: Batman/Dark Claw/Wolverine. En el Previews, el libraco de la distribuidora Diamond, se regalaron otras cuatro cartas promocionales: dos de Dark Claw y dos de Spider-Boy. La colección regular estaba compuesta por 90 cartas coleccionables, divididas por temas, con –en su mayoría- buenos dibujos y textos muchas veces reveladores de secretos nunca antes develados. Muchos de los artistas involucrados en las revistas prestaron su magia para estos naipes con nuevas ilustraciones, por eso, entre los nombres que firman las trading-cards podemos encontrar a Gary Frank, Howard Porter, Salvador Larroca, Dave Gibbons, Jeff Matsuda, Scott McDaniel, Roger Cruz, Brent Anderson, Jim Balent y hasta colaboraciones de Darick Robertson y Stuart Immonen. Un lujo.

Pero como querían todo tu dinero, en una proporción de una figu cada 5 paquetes (es decir una cada 35) te podía tocar una Amalgam Classics PowerBlast, una colección dentro de la colección de apenas nueve figus con homenajes a tapas clásicas de los personajes amalgamados, que fueron:

1 Super-Soldier Action nº1

2 Judgment League: Avengers nº4

3 Sleuth Comics nº27

4 More Strange Tales nº110

5 Dare the Terminator nº181

6 Amazons: The Contest nº1

7 Adventures of Spider-Boy nº129

8 Fantastic Adventures nº15

9 Secret Crisis of the Infinity Hour nº7

Pero si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Hubo otra subcolección de nueve cartas, la Secret Crisis of the Inifinty Hour, que te podían tocar una cada cinco paquetes:

1 Dr. Strangefate

2 Prince & Castle

3 Dark Claw

4 Dr. Doomsday

5 Thanoseid

6 Magneto

7 Spider-Boy

8 Wonder Woman

9 Super-Soldier

Quizás creíste que esto terminaba acá, pero no. Hay otra sub-colección de seis cartas holográficas –las Holopix– que te podían tocar a razón de una cada doce paquetes (1:84), como para que te compres cajas completas:

1 Dark Claw

2 Magneto

3 Speed Demon

4 Spider-Boy

5 Super-Soldier

6 Wonder Woman

Ahora sí, llenamos el álbum.

RECUADRO FINAL

COSMOCLATURA

Este Universo (¿creación de los artistas involucrados -Ron Marz, Peter David, Dan Jurgens y Claudio Castellini- o de los coordinadores de la serie -Mark Gruenwald, Mike Carlin, Joe Andreani y Chris Duffy-?) o multiverso fusionado, o lo que sea, recibió la nomenclatura Earth-692 en la Marvel Encyclopedia: Fantastic Four (noviembre de 2004, escrita por Kit Kiefer) pero en el Official Handbook of the Marvel Universe: Alternate Universes del 2005 pasa a ser referida como Earth-9602. Por el lado de DC, en The Essential Wonder Woman Encyclopedia: The Ultimate Guide to the Amazon Princess publicada por Random House, y escrita por John Wells, Phil Jimenez y Gail Simone, se establece que Amalgam es la Tierra-496. Es decir, que existe como un multiverso fuera de la existencia de los dos que lo generaron y merece su propio código.

Si lo tratáramos de encasillar dentro del Universo Marvel, no tiene una estructura similar a la Tierra-616 y debe ser considerada por afuera del multiverso original. Pero al haber existido para los personajes de la compañía, debe formar parte de algo, de un Omniverso mayor que lo abarque. Aunque como también comprende a los personajes de DC, debería ser más abarcativo aún, y considerarlo – como la línea New Universe o la Shadowline,- parte de un Megaverso Marvel (que debería incluir también a los personajes de la DC). Y tras tan sesuda disquisición no queda más que la pregunta boluda: ¿volveremos a ver una nueva camada de títulos de Amalgam? No quiero pensar el cataclismo que haría falta para unir a Disney y Warner hoy….