La película de Brenda Starr

En 1940, Dale Messick (pseudónimo de Dalia Messick, 1906-2005) creó Brenda Starr: Reporter como una tira que iba a distribuir el Chicago Tribune Syndicate. Irónicamente, el comic no fue publicado por el Chicago Tribune sino que fue relegado por años al suplemento de comics del Sunday Chicago Tribune. Recién en 1945, Brenda llegó al periódico y ahí comenzó la verdadera etapa de oro del personaje que en la década siguiente se pudo leer en alrededor de 250 publicaciones. Se produjo hasta el año 2011, momento en que la tira todavía aparecía en 65 diarios, 36 de ellos fuera de los EEUU. En 1982, cuando Dale Messick dejó la tira, la continuaron otras autores, entre las que se destacó Ramona Fradon, la co-creadora de Metamorpho.

En una época en la que las mujeres ganaron más y más espacios en la sociedad norteamericana debido al reclutamiento de los hombres para pelear en la Segunda Guerra Mundial, Brenda Starr, dibujada a imagen y semejanza de Rita Hayworth, se convirtió en una figura de avanzada. Lejos de la Lois Lane a la que Superman debía salvar una y otra vez, esta periodista dirigía sus propias aventuras, llena de glamour y exóticos paisajes mientras conseguía primicias para el Daily Flash y vivía un apasionado romances con su galán, Basil St. John.

La historieta fue censurada en algunas ocasiones por mostrar el escote o el ombligo, o por fumar, e incluso llegó a ser criticada por el movimiento de liberación de la mujer por mostrarse más interesada en el amor y la moda que en las polémicas. Cuando se pusieron de moda los seriales cinematográficos, el personaje fue uno de los tantos que logró el salto a la pantalla grande, en este caso un serial de 13 episodios, en 1945; y en el año 1976, mientras contraía matrimonio en las viñetas con una felicitación del presidente Gerald Ford, intentó llegar a la TV sin éxito de la mano de la actriz Jill St. John. En 1981 comenzaron nuevas tratativas para hacer una nueva película cuando el productor Myron A. Hyman consiguió los derechos para adaptar al personaje al cine. En el camino, Hyman consiguió asociarse con el sheik Abdul Aziz al Ibrahim, que prometió financiar la película con la condición de que fuera protagonizada por Brooke Shields, muy famosa en ese entonces por su rol en Blue Lagoon, y de que la película fuera hecha para los cines, en lugar del proyecto de bajo presupuesto que era en un comienzo.

La película se filmó en 1986 con Broke Shields como Brenda y Timothy Dalton como Basil St. John, con la dirección de Robert Ellis Miller y guion de Noreen Stone, James D. Buchanan y Jenny Wolkind (pseudónimo de Delia Ephron).

Esta adaptación se diferencia del resto, ya que le agrega una nueva dimensión a la historia de Brenda Starr cuando esta cobra conciencia de que es un personaje de comic y, al sentirse despreciada por Mike Randall (Tony Peck), el dibujante, decide irse. Para no ser despedido, Mike se dibuja a sí mismo en el comic y comienza a buscar a la protagonista, que tenía la misión de encontrar a un científico que se perdió en la selva amazónica buscando una fórmula para convertir al agua en combustible.

Todo iba muy bien hasta que una disputa por los derechos de televisación del film entre los socios productores, la New World Pictures de Roger Corman y el Tribune provocó un delay de tres años hasta que la película pudo ser estrenada en Europa, para aprovechar el furor de que despertaban las adaptaciones de Dick Tracy, Batman, The Return of Swamp Thing, y The Punisher.

Finalmente, la película fue estrenada en 1992 en los EEUU, donde fue un fracaso debido al mal momento en que llegó a los cines. Las críticas fueron mayormente negativas. Owen Gleiberman de Entertainment Weekly calificó la película con una «F», describiéndola como «tan floja y de aspecto barato, tan ineptamente ensamblada, que roza lo vanguardista». Peter Travers de Rolling Stone comentó que «es aún peor que las películas que Hollywood tradicionalmente lanza antes del Día del Trabajo». Janet Maslin de The New York Times señaló que la película estaba «mal fechada en varios aspectos conspicuos», criticando los villanos de la Guerra Fría y la imagen anticuada de Brenda. El film se conseguía a tan bajo precio que en Argentina fue estrenado directamente en el canal de películas de la compañía de cable VCC, y en la actualidad se puede ver en YouTube.